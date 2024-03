An Giang: Tạm giữ 65 tấn phân bón thành phẩm vi phạm nhãn mác

(TBTCO) - Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp Tổ liên ngành 389 và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 1.299 bao phân bón tương đương với 65 tấn vi phạm nhãn mác trị giá gần 232 triệu đồng.

Tổ kiểm tra liên ngành tại hiện trường. Ảnh: Cục QLTT

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp Tổ liên ngành 389 của tỉnh và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức kiểm tra phương tiện ô tô tải cùng với kho hàng hóa của Công ty TNHH MTV TM XNK Chính Phượng, có trụ sở tại ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Lực lượng chức năng phát hiện 299 bao phân bón Ammonium Sulphate Granular, xuất xứ Trung Quốc, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Tiếp đó, kiểm tra kho hàng hóa thuộc Công ty TNHH MTV TM XNK Chính Phượng có địa chỉ tại ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang do bà Nguyễn Thị Kim Huệ là người đại diện theo pháp luật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.000 bao phân bón NPK 4-4-0 do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Hưng Thịnh, có trụ sở tại KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An sản xuất. Hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc như mã số phân bón; ngày sản xuất, hạn sử dụng; thông tin cảnh báo; hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, phương thức sử dụng.