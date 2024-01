Bà Rịa - Vũng Tàu: Doanh nghiệp phục hồi là động lực tăng trưởng kinh tế

Năm 2023, quy mô GRDP của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ước đạt 366.456 tỷ đồng và GRDP bình quân đầu người là 308,7 triệu đồng/người/năm, giảm 5,47% so năm 2022. Nếu trừ dầu khí, ước tính GRDP của tỉnh năm 2023 theo giá so sánh năm 2010 là 122.939,6 tỷ đồng, tăng 5,75% so với cùng kỳ năm trước.