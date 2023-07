Bắc Ninh: Rà soát, chống thất thu ngay từ khâu kê khai thuế

(TBTCO) - Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, đến nay toàn đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 430 doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế Bắc Ninh đã truy thu, truy hoàn và phạt với tổng số tiền 167,4 tỷ đồng. Cục Thuế Bắc Ninh sẽ chủ động giám sát, đôn đốc việc kê khai thuế của người nộp thuế, tiến hành xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp.

Tăng thu ngân sách 167 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, thực hiện các quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc phê duyệt kế hoạch và giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn, cục thuế đã giao các đơn vị tổ chức triển khai, giao kế hoạch cụ thể cho từng đoàn thanh tra, kiểm tra và thực hiện thông báo cho các doanh nghiệp được biết để chuẩn bị tài liệu.

Cán bộ, công chức thuế Cục Thuế Bắc Ninh rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Ảnh: TN

Theo đó, các chi cục thuế và các phòng thuộc Cục Thuế Bắc Ninh đã tiến hành ngay việc triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt. Công tác thanh tra, kiểm tra được chủ động thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), kiểm tra sau hoàn thuế GTGT và kiểm tra quyết toán giải thể theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, đảm bảo giải quyết đúng thời gian và quyền lợi cho người nộp thuế.

Nhờ được chủ động triển khai ngay từ những ngày đầu năm, trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Bắc Ninh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 430 doanh nghiệp, trong đó: 399 doanh nghiệp của kế hoạch năm 2023 và 31 doanh nghiệp của kế hoạch năm 2022 chuyển sang, đạt 40% so với kế hoạch năm, đạt 117% so cùng kỳ.

Cục Thuế Bắc Ninh tăng cường công tác chống thất thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thông qua việc phối hợp với các đơn vị công chứng nhằm giảm tình trạng công chứng treo, công chứng không phù hợp với giá thực tế chuyển nhượng. Đồng thời, nâng cao chất lượng, trách nhiệm của công chức trong việc đấu tranh với các trường hợp ghi giá chuyển nhượng thấp so với thực tế…

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế Bắc Ninh đã ban hành các quyết định truy thu, truy hoàn, phạt, chậm nộp tổng số tiền trên 167,4 tỷ đồng, bằng 156% so với cùng kỳ thực hiện. Số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước là trên 152,9 tỷ đồng.

Số tiền thuế không được hoàn là trên 34,9 tỷ đồng, bằng 496% so với cùng kỳ; giảm lỗ trên 939,8 tỷ đồng, bằng 576% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ trên 12,4 tỷ đồng, bằng 87% so với cùng kỳ.

Đối với công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Bắc Ninh đã thực hiện kiểm tra được 6.607 hồ sơ khai thuế, bằng 101% so với cùng kỳ, trong đó: số hồ sơ được chấp nhận là 6.398 hồ sơ, bằng 101% so với cùng kỳ; số hồ sơ phải điều chỉnh là 133 hồ sơ, bằng 81% so với cùng kỳ; hồ sơ đề nghị kiểm tra tại doanh nghiệp là 20 hồ sơ, bằng 286% so với cùng kỳ.

Số thuế điều chỉnh tăng thu qua kiểm tra hồ sơ là 30 tỷ đồng, bằng 88% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ thuế GTGT đầu vào là 0,9 tỷ đồng, bằng 57% so với cùng kỳ; giảm lỗ 0,8 tỷ đồng, bằng 2% so với cùng kỳ.

Phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 400 tỷ đồng

Ông Nguyễn Hữu Trường chia sẻ thêm, cùng với việc chủ động hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt, Cục Thuế Bắc Ninh còn tăng cường giám sát, đôn đốc việc kê khai thuế, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành kể cả về kê khai sát với kết quả kinh doanh và thời gian chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế.

Theo báo cáo từ Cục Thuế Bắc Ninh, tính đến ngày 30/6/2023, tổng số các loại tờ khai thuế đã nộp đạt 99,45% trên tổng số tờ khai phải nộp, giảm 0,32% so với cùng kỳ, tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn/tờ khai đã nộp đạt 99,24%, tăng 0,52% so với cùng kỳ; tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn/tờ khai phải nộp đạt 98,7%, tăng 0,2% so với cùng kỳ; số tờ khai chưa nộp là 587 lượt tờ khai, chiếm tỷ lệ 0,55% trên tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp, tăng 0,32% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Bắc Ninh chủ động thực hiện tốt việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra về nghĩa vụ kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân. Ảnh: ST

Ông Nguyễn Hữu Trường cho biết, Cục Thuế Bắc Ninh đang tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý khai thuế của người nộp thuế; thực hiện tốt hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra về nghĩa vụ kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% hồ sơ khai thuế đúng hạn theo quy định.

"Cùng với việc nỗ lực hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra được giao, Cục Thuế Bắc Ninh tiếp tục thực hiện giám sát, quản lý hóa đơn điện tử trên địa bàn theo các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong nội bộ cơ quan thuế đảm bảo công tác quản lý thuế được chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả" - ông Nguyễn Hữu Trường nhấn mạnh.

Đồng thời, xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; phối hợp rà soát người nộp thuế kinh doanh, xây dựng vãng lai ngoại tỉnh để yêu cầu đăng ký, khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định.

Để hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra được giao và phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 400 tỷ đồng, Cục Thuế Bắc Ninh chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, phát hiện kịp thời người nộp thuế có rủi ro cao về thuế, về hóa đơn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Đặc biệt, tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, đúc rút và trao đổi, đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế cho người nộp thuế.

Cục Thuế Bắc Ninh kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp cố ý vi phạm quy định về khai thuế, đôn đốc kịp thời việc thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra./.