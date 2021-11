Bài 2: Nhiều địa phương đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước năm 2021

Quảng Ninh tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm:

(TBTCO) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2021, thời điểm này, nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đang tăng tốc các khoản thu, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2021.

Tại thị xã Quảng Yên, tính đến hết tháng 10/2021, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thị xã (TX) Quảng Yên đạt trên 771 tỷ đồng. Đây là số thu ngân sách lớn nhất trong vòng 5 năm gần đây mà địa phương đạt được.

Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động của một số đơn vị, doanh nghiệp, gây ra những khó khăn, thách thức trong công tác thu NSNN. Mặc dù vậy, ngay từ đầu năm khi được giao dự toán thu từ cấp tỉnh, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn. Đồng thời, UBND TX. Quảng Yên cũng chỉ đạo cơ quan thuế, các phòng, ban liên quan tăng cường các giải pháp trọng tâm; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu.

Để tránh thất thu các khoản thuế thu nhập cá nhân và hộ sản xuất kinh doanh, từ đầu năm 2021 đến nay, TX. Quảng Yên cũng đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời các chính sách thuế mới để người nộp thuế nắm bắt, thực hiện; tổ chức đối thoại, tháo gỡ vướng mắc liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; tăng cường cải cách thủ tục hành chính về thuế; khai thác tốt các nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, thu đúng, thu đủ. Đây là những giải pháp căn cơ nhất giúp Quảng Yên sớm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Đặc biệt, với quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp, thu hút đầu tư cũng là một trong những giải pháp tăng thu ngân sách, thời gian qua, nhiều dự án chiến lược trọng điểm trên địa bàn thị xã đã được khởi công xây dựng.

Tại huyện Hải Hà, cùng với thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp, huyện Hải Hà đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với phương châm “3 đồng hành, 5 hỗ trợ”.

Cục Thuế Quảng Ninh chủ động hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh Huy Khánh

Sản xuất của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp (KCN) cảng biển Hải Hà tăng trưởng mạnh; trong đó một số doanh nghiệp tăng trưởng đột biến, như: Công ty TNHH Texhong Ngân Hà tăng 55%, Công ty TNHH Texhong Khánh Nghiệp tăng 60%, Công ty TNHH Dệt may Hằng Luân tăng 50%...

Từ đầu năm đến nay, tại KCN cảng biển Hải Hà có 3 dự án đầu tư đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, là: Nhà máy sản xuất vải không dệt, tổng mức đầu tư trong năm là 200 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất vải DENIM dệt kim và vải nhuộm dệt kim, tổng mức đầu tư trong năm 125 tỷ đồng; Khu nhà xưởng tiêu chuẩn số 2, tổng mức đầu tư trong năm 80 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Hải Hà, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện có 30 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số là 262 doanh nghiệp, hợp tác xã. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động ổn định. 10 tháng năm 2021, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện ước đạt trên 761 tỷ đồng, bằng 78,9% kế hoạch năm, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt 7.473 tỷ đồng, bằng 72,42% kế hoạch năm, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2020. Hoạt động thương mại biên giới tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh ổn định trở lại từ tháng 4/2021. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) ước đạt 22,5 triệu USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 15,6 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động XNK tính đến ngày 14/10 đạt hơn 19,8 tỷ đồng, bằng 79,2% kế hoạch năm, tăng 88,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong cải cách hành chính, huyện tập trung rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng chương trình cải cách hành chính huyện Hải Hà giai đoạn 2021-2030. Đến nay, huyện đã đưa 367 TTHC thuộc 20 lĩnh vực vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công huyện; trong đó 277 TTHC của 14 lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp huyện, 90 TTHC của 6 lĩnh vực thuộc thẩm quyền ngành dọc. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt trên 99,7%.

Ngoài ra, huyện còn công bố danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn huyện năm 2021; đồng thời tuyên truyền một số văn bản quy định chính sách ưu đãi của trung ương, của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp và lĩnh vực đầu tư; đăng tải trên fanpage DDCI Hải Hà những bài viết về tiềm năng, lợi thế cùng các hoạt động của huyện.

Huyện duy trì tổ chức hội nghị tiếp xúc và hỗ trợ doanh nghiệp định kỳ hằng quý, để kịp thời giải đáp những kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp. Những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp được trả lời, giải đáp trực tiếp và có văn bản gửi đến doanh nghiệp đúng thẩm quyền.

Sản xuất tại Công ty CP Gốm Đất Việt. Ảnh: H. Khánh

Để đảm bảo thu NSNN cả năm đạt chỉ tiêu đề ra, thành phố đã đánh giá sát với thực tế những khó khăn để đưa ra các giải pháp cụ thể trong gần 2 tháng còn lại. Trong đó, thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất và thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất, thuê đất năm 2021.

Thành phố cũng tập trung công tác chống thất thu thuế, thu nợ; khai thác triệt để các nguồn thu còn dư địa cao, ít bị tác động bởi dịch bệnh như thu từ khai thác đất, đá, vật liệu san lấp; thu chuyển nhượng đất, tài sản gắn liền với đất, phương tiện giao thông; thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, phí bảo vệ môi trường và thu vãng lai.

Tại TP. Cẩm Phả, theo thống kê của UBND TP. Cẩm Phả, 10 tháng năm 2021, thu NSNN trên địa bàn đạt trên 1.475 tỷ đồng, đạt 68,19% so với kế hoạch (KH) tỉnh giao, 61,53% so với kế hoạch thành phố, bằng 75,92% (so với cùng kỳ). Trong đó, chỉ có 6 chỉ tiêu vượt và đảm bảo tiến độ thu, còn lại 6 chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ bình quân. Đó là thu thuế ngoài quốc doanh đạt 383,9 tỷ đồng, bằng 82,13% kế hoạch tỉnh và thành phố giao, tăng 15%; thu từ doanh nghiệp Trung ương đạt 2,2 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch tỉnh và thành phố giao; thu lệ phí trước bạ đạt 122 tỷ đồng, bằng 60,95% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố, tăng 6,46%...

Đồng thời, thành phố đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế 4 hộ kinh doanh và 14 doanh nghiệp có số nợ lớn về tiền sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí và tiền chậm nộp. Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã tăng cường phối hợp trong hoạt động quản lý thu thuế xây dựng tư nhân; tăng cường công tác hậu kiểm việc chấp hành nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, trong đó cần tập trung vào những doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao.

Trong những tháng cuối năm, thành phố sẽ cưỡng chế nợ thuế, nhất là với 25 tổ chức và cá nhân có số nợ lớn và tập trung thu dứt điểm với các doanh nghiệp nợ phát sinh; xác định, phân tích đối chiếu phân loại nợ thuế chính xác, đề xuất khoanh, xóa nợ đối với các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật; theo dõi chặt chẽ diễn biến nợ đọng thuế để có biện pháp đôn đốc thu nợ thuế.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường kiểm tra việc chấp hành nộp thuế đối với các hộ dân xây dựng nhà ở, các nhà thầu thi công san lấp mặt bằng, các đơn vị tỉnh ngoài thi công lắp đặt các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Đồng thời, thành phố tiếp tục tập trung đôn đốc các đơn vị nộp thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu phát sinh; lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải phát sinh; thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khối lượng đất đá sử dụng làm vật liệu xây dựng.../.