Ban lãnh đạo Vinhomes: Thị trường bất động sản sẽ sớm hồi phục

(TBTCO) - Tại Chương trình bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I/2023 do Cục Thuế Hà Tĩnh tổ chức, có 2.107 hóa đơn của người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên, phần mềm “Hoá đơn may mắn" đã lựa chọn được 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích, tổng trị giá giải thưởng lên đến 30 triệu đồng.