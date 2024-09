(TBTCO) - Sáng 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu đến động viên, thăm hỏi các hộ dân tại phường Nguyễn Trãi và phường Phạm Ngũ Lão ở thành phố Hải Dương phải di dời để tránh bão số 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu thăm hỏi người dân tại khu tránh bão phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương.

Tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, UBND phường đã chuẩn bị 1 phòng hội trường của phường cho 22 người của 13 hộ dân tại khu tập thể nhà máy Bơm. Đây là khu tập thể đã bị xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn trong bão. Những hộ còn lại đã đến những nhà người thân để tránh bão an toàn. Đến nay, UBND phường đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cá nhân cần thiết cho người dân sinh hoạt trong những ngày tránh bão tại khu tránh bão của phường.

Ông Hoàng Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương cho biết: Phường đã chuẩn bị trên 200 chỗ ở tại ký túc xá Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn trên địa bàn phường để di dời người dân đến tránh bão. Từ ngày 6/9 đã có 3 hộ dân, 9 khẩu trong đó có 2 người già và 4 trẻ em đến để tránh bão, với tổng số 23 người. Những hộ dân còn lại đã chủ động đến nhà người thân trong thành phố để tránh bão.

Những hộ dân được di dời đến ký túc xá để tránh bão hiện đang sinh sống tại khu thuyền bè trên sông, các khu tập thể, chung cư, nhà ở đã xuống cấp có nguy cơ sụp đổ gây mất an toàn trong mưa bão của thành phố Hải Dương. Đến nay, UBND phường cũng đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị cá nhân, thức ăn cho người dân tránh bão tại ký túc xá. Phường cũng đã cử cán bộ y tế, lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho người dân trong mưa bão.

Tại các nơi đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các hộ dân tại các khu tránh bão của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương mong muốn người dân tại các điểm di dời tránh bão khắc phục những khó khăn thực hiện tốt công tác phòng, chống bão bảo đảm an toàn về người và tài sản trong cơn bão số 3.

Chủ tịch Lê Ngọc Châu cho biết, tỉnh và thành phố Hải Dương sẽ chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nơi sinh hoạt để người dân tránh bão an toàn, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng cảm ơn các hộ dân đã phối hợp với chính quyền để tránh bão an toàn tại các khu di dời của tỉnh để tránh bão ở thành phố Hải Dương.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại khu tập thể xuống cấp B2 của thành phố Hải Dương. Tại các nơi đến kiểm tra, UBND các phường đã tổ chức chăng dây, cử người gác trực xung quanh khu tập thể đã bị xuống cấp nghiêm trọng để hạn chế những sự cố có thể xảy ra trong mưa bão.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân, đến nay tỉnh đã di dời toàn bộ các hộ dân tại các khu tập thể xuống cấp, khu thuyền bè đến vị trí an toàn của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu động viên người già tại khu tránh bão phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương.

Trong sáng 7/9, tỉnh Hải Dương đã có công điện tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các giải pháp di dời các hộ dân ở các khu vực sạt lở, khu vực lồng bè, khu vực chung cư có sự nguy hiểm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Tỉnh cũng kiên quyết, thậm chí cưỡng chế những hộ gia đình không thực hiện đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; đồng thời hỗ trợ di dời, nơi ăn, chỗ ở bảo đảm cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân trong mưa bão./.