Bảo vệ an toàn tiền gửi của hơn 89 triệu lượt người gửi tiền tại 1.283 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

(TBTCO) - Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, giữ vững tôn chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia BHTG và sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng. Đó là những định hướng của BHTGVN trên đường tiến về đích trong những tháng còn lại của năm 2022.

Triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ

Tính đến nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đang bảo vệ tiền gửi của hơn 89 triệu lượt người gửi tiền tại 1.283 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô. Trong 6 tháng đầu, BHTGVN đã thực hiện cấp 113 bản sao và cấp lại 9 chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

BHTGVN đang triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG (Quyết định 408/QĐ-BHTG ngày 28/6/2016) cho phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định về mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã thực hiện kiểm tra định kỳ đối với 153/280 tổ chức tham gia BHTG, đạt 54,64% so với kế hoạch; kiểm tra đối với 21/53 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2022; trong đó ưu tiên tập trung mọi nguồn lực, kịp thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, chú trọng thực hiện kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. BHTGVN cũng chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện giám sát liên tục, thường xuyên đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý, các QTDND có vấn đề, kiến nghị kịp thời với NHNN.

Bên cạnh đó, BHTGVN chủ động, tích cực cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt đối với một số QTDND yếu kém, phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đề xuất phương án xử lý nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì an ninh trật tự tại các địa phương.

Nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính để bảo vệ cho tiền gửi của hơn 89 triệu lượt người gửi tiền tại 1.283 tổ chức tham gia BHTG, cũng như hoàn thành chỉ tiêu về thu phí BHTG được NHNN giao, 6 tháng đầu năm 2022, BHTGVN đã thực hiện thu phí BHTG đạt 51% so với kế hoạch cả năm; thực hiện miễn nộp phí BHTG theo quy định cho các tổ chức tham gia BHTG được KSĐB.

Quản lý và sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đảm bảo mục tiêu an toàn, phát triển nguồn vốn. Tổng nguồn vốn hoạt động của BHTGVN đến 30/6/2022 đạt 88,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2021. Quỹ Dự phòng nghiệp vụ đạt 82,65 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chính sách BHTG đến mọi tầng lớp cư dân, BHTGVN đã chỉ đạo, định hướng các chi nhánh BHTG khu vực chủ động, linh hoạt thực hiện hiệu quả Kế hoạch truyền thông năm 2022 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoạt động trên địa bàn quản lý; phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông, báo chí, Vụ Truyền thông, NHNN cũng như các cơ quan quản lý báo chí để thực hiện tuyên truyền chính sách BHTG nhằm nâng cao nhận thức và niềm tin của công chúng, của các cơ quan ban ngành đối với hoạt động BHTG, góp phần vào những thành công của ngành Ngân hàng nói chung và của BHTGVN nói riêng.

BHTGVN cũng tăng cường công tác cán bộ, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, hoạt động hợp tác quốc tế; thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ, hậu cần, quản lý kế toán tài chính theo quy định.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang bảo vệ cho 1.283 tổ chức tham gia BHTG.

Giữ vững tôn chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Trong các tháng còn lại của năm 2022, BHTGVN xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thành viên Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG, trong đó tập trung nghiên cứu, đề xuất các nội dung phù hợp với thông lệ quốc tế và định hướng Chiến lược phát triển BHTG, đặc biệt phát huy vai trò, quyền hạn của BHTGVN trong việc tham gia sâu hơn, có hiệu quả hơn trong việc tái cơ cấu hệ thống các TCTD theo định hướng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD.

Hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG, tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả các nội dung đề ra ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về các hoạt động nghiệp vụ, BHTGVN chủ động sẵn sàng các nguồn lực cho công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN; chủ động chuẩn bị và sẵn sàng tham gia vào quá trình cơ cấu lại, xử lý các QTDND theo chỉ đạo của NHNN phù hợp với các quy định của pháp luật về BHTG; chủ động phối hợp với chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG, hỗ trợ sửa đổi Luật BHTG và việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển BHTG.

Bên cạnh đó, BHTGVN cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động, chú trọng nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại và các chuẩn mực quốc tế về BHTG để phát huy tốt hơn nữa vai trò bảo vệ người gửi tiền./.