Bất động sản sẽ tăng trưởng rõ nét hơn khi các luật liên quan đến đất đai đi vào cuộc sống

(TBTCO) - Quý II/2024, thị trường bất động sản nhà ở TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến tích cực ở các phân khúc đất nền, căn hộ, nhà phố, biệt thự. Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2023. Các chuyên gia từ DKRA Group dự báo, quý III/2024, tình hình tăng trưởng sẽ rõ nét hơn khi mà 3 luật liên quan đến đất đai chính thức đi vào cuộc sống kể từ ngày 1/8/2024

Một góc bên trong dự án căn hộ Cát Tường Phú An (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An). Ảnh: Kỳ Phương

Điểm sáng đất nền và căn hộ

Báo cáo về thị trường bất động sản quý II/2024 của DKRA Group cho thấy, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận ghi nhận sự cải thiện đáng kể về nguồn cung sơ cấp và sức tiêu thụ trong các phân khúc chủ đạo.

Phần lớn giao dịch tập trung ở những dự án hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường,… Nhiều chính sách ưu đãi được áp dụng rộng rãi nhằm gia tăng thanh khoản trong giai đoạn này.

Cụ thể, phân khúc đất nền trong quý II/2024, nguồn cung sơ cấp tăng khoảng 5% so với quý trước, tập trung chủ yếu ở thị trường các tỉnh giáp ranh như: Bình Dương, Long An, Đồng Nai.

Sức cầu chung của thị trường cải thiện đáng kể so với quý I/2024, tuy nhiên vẫn còn khá thấp so với giai đoạn 2019 trở về trước. Giao dịch tập trung cục bộ ở nhóm sản phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, với mức giá trung bình dưới 30 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với đầu năm, trong khi giá thứ cấp tăng nhẹ so với quý trước (khoảng 1%).

Phân khúc căn hộ ghi nhận 126 dự án sơ cấp triển khai bán hàng (khoảng 14.538 căn) trong quý, tăng 12% so với quý trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Quý II/2024, sức cầu thị trường cải thiện đáng kể, lượng tiêu thụ tăng mạnh so với quý trước, giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm sản phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường.

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về nguồn cung sơ cấp trong quý, phần lớn đến từ các dự án căn hộ hạng A, hạng sang thuộc khu Đông. Thanh khoản ghi nhận một số điểm sáng nhất định, lượng tiêu thụ sơ cấp toàn thị trường tăng mạnh 88% so với quý trước hay tăng 82% so với cùng kỳ năm 2023. Giá bán sơ cấp duy trì ở mức tương đương quý I/2024. Thanh khoản thị trường thứ cấp có sự khởi sắc nhưng vẫn ở mức thấp và khó có sự đột biến trong ngắn hạn.

Nhà phố, biệt thự khu vực TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận ghi nhận nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp tăng lần lượt 12% và gấp 4,5 lần so với quý trước. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương giữ vai trò chủ lực về tỷ trọng nguồn cung sơ cấp với tỷ lệ đạt khoảng 91%.

Nguồn cung - tiêu thụ sơ cấp phân khúc nhà phố, biệt thự TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận qua từng thời điểm. Ảnh: DKRA Group

Kỳ vọng tích cực khi Luật Đất đai đi vào cuộc sống

Theo DKRA Group, quý II/2024, loại hình bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận sự gia tăng đột biến về nguồn cung ở phân khúc condotel, những phân khúc còn lại tiếp tục đà sụt giảm.

Cụ thể, ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, nguồn cung sơ cấp giảm 5% so với cùng kỳ, bên cạnh đó nguồn cung mới cũng liên tục sụt giảm khi chỉ chiếm khoảng 6% tổng nguồn cung cả nước.

Khu vực miền Trung và miền Nam tiếp tục dẫn dắt nguồn cung toàn thị trường. Sức cầu chung ở mức thấp, lượng tiêu thụ giảm 69% so với cùng kỳ. Đây là mức thấp nhất trong 1 thập kỷ qua.

Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang. Thị trường thứ cấp ghi nhận mức giá giảm trung bình 15% - 20% so với giá hợp đồng, cục bộ có những dự án giảm sâu đến 40% - 50% nhưng vẫn gặp khó khăn trong thanh khoản.

Phân khúc nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng ghi nhận nguồn cung tiếp tục sụt giảm, hơn 97% nguồn cung sơ cấp trong quý đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án cũ. Thị trường vẫn chưa thoát khỏi “vùng tối”, dù ngành du lịch đã có nhiều khởi sắc.

Giá bán sơ cấp không có nhiều biến động và tiếp tục xu hướng đi ngang. Thị trường tiếp tục gặp nhiều khó khăn về thanh khoản lẫn khả năng tăng giá khi niềm tin của nhà đầu tư, cũng như động thái phục hồi của phân khúc này vẫn còn rất thấp.

Đối với phân khúc condotel, nguồn cung sơ cấp quý II/2024 tăng 51% so với cùng kỳ. Phần lớn nguồn cung đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án cũ (chiếm hơn 66%).

Đáng chú ý, nguồn cung mới cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, mức tăng hơn 25 lần so với cùng kỳ nhưng chỉ tập trung cục bộ tại một dự án ở Khánh Hòa.

Theo đó, lượng tiêu thụ cũng tăng đột biến so với cùng kỳ (tăng 6,8 lần), thế nhưng giao dịch chỉ tập trung chủ yếu tại một dự án ở Khánh Hòa, riêng những dự án cũ hầu hết đều có tình hình bán hàng chậm hoặc đóng giỏ hàng không ghi nhận phát sinh giao dịch. Giao dịch tập trung chủ yếu ở những dự án quy mô lớn với mức giá bán dưới 3 tỷ đồng/căn.