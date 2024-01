Be The Sky - thẻ ngân hàng kết hợp với nghệ sỹ đầu tiên tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố hợp tác cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP và JCB ra mắt Be The Sky - thẻ ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam kết hợp trực tiếp với các hoạt động của một nghệ sỹ.

Sản phẩm Be The Sky - kết quả của quá trình hợp tác giữa ngân hàng, nghệ sỹ Sơn Tùng M-TP và Tổ chức thẻ quốc tế JCB. Được thiết kế dành riêng cho cộng đồng fandom SKY (Sky là một trong những cộng đồng fan được đánh giá là có nhiều thành viên nhất hiện nay), Be The Sky không đơn thuần là một sản phẩm tài chính mà còn kết tinh các yếu tố âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ, kết nối người hâm mộ với thần tượng của họ.

Sơn Tùng kết hợp MB, JCB ra mắt dòng thẻ Be The Sky dành cho người hâm mộ

Be The Sky nằm trong bộ sưu tập MB Hi Collection - dòng thẻ đã và đang tạo nên cơn sốt trên thị trường với đa dạng thiết kế, giúp cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng và thể hiện phong cách riêng. Thẻ MB Hi Collection bảo mật thông tin của khách hàng lên mức tối đa, tránh được việc bị lộ thông tin cá nhân, phù hợp với tiêu chí “bảo mật” và “an toàn” được đề cao trong thế hệ Gen Z. Đặc biệt, thẻ MB Hi Collection còn được tích hợp bộ đôi tính năng ATM và thẻ tín dụng trong một chip - bước tiến công nghệ đột phá mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dùng.

Sở hữu chiếc thẻ Be The Sky - thẻ ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tích hợp thẻ membership fandom, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được những món quà tặng sáng tạo và tâm huyết cũng như được tận hưởng nhiều ưu đãi độc quyền tại các sự kiện liên quan đến Sơn Tùng M-TP. Sản phẩm bao gồm cả thẻ phi vật lý Skycloud và 3 phiên bản thẻ vật lý: Daybreak, Starlight và Apeiron, mỗi một loại mang một phong cách thiết kế và ý nghĩa riêng./.