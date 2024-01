“Bí mật đằng sau ngô biến đổi gen” đạt giải nhất cuộc thi GEN Z ứng dụng công nghệ sinh học

(TBTCO) - "GEN Z Biotech Challenge 2023 - Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp" là cuộc thi sáng tạo video về đề tài công nghệ sinh học gắn với xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững dành cho các bạn trẻ Việt Nam.

Ban tổ chức và các thí sinh tham dự vòng chung kết.

Vừa qua, Khoa Công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức vòng chung kết và lễ trao giải cho các video xuất sắc nhất cuộc thi "GEN Z Biotech Challenge 2023 - Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp", tại Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hà Nội.

Đây là cuộc thi sáng tạo video về đề tài công nghệ sinh học gắn với xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững dành cho các bạn trẻ từ 16 đến 24 tuổi tại Việt Nam. CropLife Châu Á cùng Phòng Nông nghiệp Đại sứ quán Hoa Kỳ là hai đối tác đồng hành và tài trợ tổ chức cuộc thi và sự kiện lần này.

Cuộc thi GenZ Biotech Challenge nhằm tạo thêm một sân chơi mới cho các bạn trẻ đam mê khoa học có thể khai thác những nội dung và cách tiếp cận khác nhau về chủ đề ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp hiện đại bằng cách tạo ra những video ngắn (độ dài không quá 3 phút).

Từ góc nhìn của các bạn trẻ GenZ, cuộc thi cũng kỳ vọng gợi mở cách thức truyền thông mới, sáng tạo về chủ đề công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thu hút sự chú ý của cộng đồng đối với chủ đề này.

Phát động vào đầu tháng 10/2023, cuộc thi đã nhận được hơn 100 video dự thi của các bạn học sinh - sinh viên đến từ 20 trường THPT và đại học trên cả nước. Sau vòng sơ loại và hai vòng thi trực tuyến, ban tổ chức đã chọn ra được top 6 video xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết và lễ trao giải tổ chức trực tiếp tại Hà Nội.

Tại vòng chung kết, các thí sinh của top 6 video xuất sắc nhất đã có cơ hội trình chiếu video tham dự, thuyết trình ý tưởng và trả lời các câu hỏi từ ban giám khảo.

Kết quả, ban giám khảo đã trao giải nhất video “Bí mật đằng sau ngô biến đổi gen” của hai sinh viên Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ là Nguyễn Thế Ngọc Phượng và Hoàng Thị Hồng Nga.

Hai bạn trẻ đạt giải Nhất.

Giải nhì thuộc về video có chủ đề “Saving money while enhancing egg production predictability in ducks” - “Tiết kiệm chi phí trong nâng cao dự đoán năng suất trứng ở vịt” của bạn Đỗ Chí Hiếu, Khoa học Sinh học, trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Giải ba đã được trao cho video “Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp trong giải quyết vấn đề an ninh lương thực” do nhóm Sustaina - Squad, Khoa Sinh học và Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) thực hiện. Đây cũng là video được trao giải video được yêu thích nhất do các khán giả tham dự trực tiếp tại sự kiện bình chọn.

Ba giải khuyến khích thuộc về các video: “What is GMO crops? How to make it” - “Cây trồng biến đổi gen là gì? Làm thế nào để tạo ra cây trồng biến đổi gen” của nhóm các bạn Lê Thu Thảo, Phạm Văn Tuấn, Mao Saven và Đào Khánh Vân, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; “Chỉnh sửa gen” của nhóm GENtle, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; “Tổn thương lạnh trên chuối” của bạn Đỗ Ngọc Anh, Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội.