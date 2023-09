Bí thư Hà Nội: Không nên giới hạn Hà Nội được quyết dự án dưới 20.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng không nên quy định thành phố được quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công tối đa 20.000 tỷ đồng. Nếu các dự án đã theo quy hoạch, thực hiện bằng ngân sách thành phố thì nên giao cho thành phố quyết định.

Cần gói đầu tư gần 1 triệu tỷ đồng cho 10 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Thủ đô (sửa đổi), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhất trí cao với các ý kiến thảo luận, đặc biệt là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về việc phân cấp, phân quyền, quy chuẩn, tiêu chuẩn, huy động thêm nguồn lực cho thành phố…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Theo Bí thư Đinh Tiến Dũng, cơ chế mức bội chi cao cho thành phố như Chủ tịch Quốc hội nêu là cần thiết trong bối cảnh thành phố hiện đang rất cần các nguồn lực để đầu tư phát triển.

Như với các dự án đường sắt đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho hay hiện nay thành phố có 10 tuyến theo quy hoạch, mới đang làm dở một tuyến. Ước tính để thực hiện 10 tuyến đường sắt này theo quy hoạch thì cần khoảng 850.000 – 1.000.0000 tỷ đồng. Mức đầu tư này lớn gấp hơn 10 lần mức ngân sách thành phố được hưởng hiện nay. Như vậy, phải có gói riêng, đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định. Ngoài ra, trong tương lai, Hà Nội cũng có nhu cầu phải kết nối thêm các tuyến đường sắt với nhiều địa phương.

Về định mức, đơn giá kinh tế kỹ thuật, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, rất cần giao cho thành phố quy định các quy chuẩn, tiêu chuẩn, nhất tiêu chuẩn cho quy hoạch, xây dựng. Nhắc đến vụ cháy chung cư mini đây, Bí thư Thành ủy chỉ ra có rất nhiều bất cập, liên quan đến điều kiện thực tế về hạ tầng, giao thông tại khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn. Do đó, cần trao quyền cho Hà Nội quy định các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với thực tiễn, vào những địa bàn cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn lâu dài.

Đề xuất giao thành phố thực hiện di dời các trường đại học

Đối với nội dung về di dời trường học, bệnh viện ra khỏi nội đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề xuất giao cho thành phố thực hiện di dời với các cơ sở giáo dục thuộc các cơ quan trung ương, bằng tiền ngân sách và theo đúng quy hoạch.

Theo Bí thư Thành ủy, hiện nay, việc di dời các trung tâm hành chính là đúng, thành phố đã làm được. Tuy nhiên, đối với các cơ sở giáo dục thuộc các cơ quan trung ương, dù đã có quy hoạch, nhưng thực tế các trường Đại học thuộc cơ quan trung ương không bao giờ làm được vì thiếu nguồn lực. Đơn cử như trường Đại học Quốc gia, dù đã 20 năm kể từ ngày khởi công, đến nay vẫn chưa di dời xong.

Theo đó, thành phố làm giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở mới, giao cho trường Đại học, và nhận bàn giao cơ sở cũ. Việc này, thành phố làm được và việc di dời sẽ khả thi. “Nếu giao các cơ quan trung ương thì 10, 15 năm nữa cũng không triển khai được” - lãnh đạo thành phố Hà Nội nói.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đề nghị bổ sung cơ chế hỗ trợ các cơ quan trung ương di chuyển, cải tạo trụ sở, làm đẹp cho cảnh quan thành phố bằng ngân sách thành phổ.

Liên quan đến phân cấp, phân quyền trong đầu tư, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng không nên khống chế thành phố được quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công tối đa 20.000 tỷ đồng. Dẫn chứng, ông cho biết một dự án cầu qua sông Hồng cũng có thể trên 20.000 tỷ đồng, một dự án đường sắt khoảng 30.000 tỷ đồng, nếu phải báo cáo Quốc hội thì rất mất thời gian. Nếu các dự án đã theo quy hoạch, thực hiện bằng ngân sách thành phố thì nên giao cho thành phố quyết định, không nên khống chế ở tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị.

Tương tự như vậy, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, với các dự án xử lý nước thải, xử lý môi trường, liên quan vùng, thành phố như sông Đáy, công trình Bắc Hưng Hải, chắc chắn rất nhiều tiền, mà lại liên vùng, nếu khống chế như vậy, không cho cơ chế xử lý thì rất khó khăn.

Từ thực tế triển khai dự án Vành đai 4, Bí thư Thành ủy Hà Nội dề nghị khi đã phân quyền quyết định chủ trương đầu tư, nên phân quyền đồng bộ các vấn đề liên quan.

Ngoài ra, khi đã phân quyền quyết định chủ trương đầu tư, nên phân quyền đồng bộ cả các pháp luật khác. Lấy ví dụ từ Dự án vành đai 4 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Quốc hội đã có Nghị quyết giao cho Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư 3 dự án thành phần. Mặc dù thành phố đã làm quyết liệt, nhưng để duyệt được dự án đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, hay dự án đường song hành hai bên vành đai trên địa bàn thành phố, những thủ tục đi theo vẫn nằm ở các bộ, ngành.

Cụ thể như báo cáo đánh giá tác động môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, thiết kế dự toán là Bộ Xây dựng, mỗi thủ tục mất cả tháng. “Các pháp luật khác liên quan phải theo thì mới đồng bộ, giao như vành đai 4 là nửa vời, do chúng tôi cũng đề xuất chưa hết, nên quá trình làm đã mắc” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói./.