BIC chi trả bảo hiểm cho khách hàng hơn 730 triệu đồng

(TBTCO) - Bảo hiểm BIC vừa phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn (Chi nhánh BIDV Phủ Diễn) tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi và trao hơn 750 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho khách hàng không may gặp rủi ro tại Nghệ An.