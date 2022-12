Bình Định: Thu nội địa “cán đích” ấn tượng với hơn 15 nghìn tỷ đồng

Khai thác tối đa các nguồn thu còn dư địa trong năm 2023 Năm 2023, dự toán tổng thu NSNN do cục thuế quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định được Bộ Tài chính giao là 10.629 tỷ đồng; tổng thu trừ tiền sử dụng đất là 7.059 tỷ đồng, trong đó khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 2.650 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2023, Cục Thuế Bình Định xác định tiếp tục là “điểm tựa” cho doanh nghiệp, người dân vượt khó. Do đó, tích cực triển khai kịp thời các chính sách thuế, các gói hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ tới tận tay đối tượng thụ hưởng; xử lý hoàn thuế nhanh chóng, đúng quy định để doanh nghiệp có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Ứng dụng công nghệ thông tin là thế mạnh vốn có của Cục Thuế Bình Định, do đó năm 2023, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy nền tảng hóa đơn điện tử làm trung tâm phát triển các ứng dụng phục vụ hiệu quả cho công tác giám sát hồ sơ khai thuế, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và đặc biệt là ngăn chặn tối đa tình trạng mua bán hóa đơn. Đồng thời, thay đổi toàn diện phương thức quản lý, giám sát chặt chẽ và khai thác tối đa các nguồn thu còn dư địa, dự kiến tăng trưởng trong năm 2023 như: du lịch, xây dựng, khai thác khoáng sản, kinh doanh số, thương mại điện tử, bất động sản...; các dự án hết thời gian ưu đãi, khấu trừ thuế, các dự án mới đi vào hoạt động.