Bình Dương: Thông quan hơn 38 triệu USD hàng hóa xuất nhập khẩu trong dịp lễ 2/9

(TBTCO) - Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo bố trí cán bộ công chức trực lễ tại các điểm thông quan, đảm bảo làm thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Kết quả, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, không để xảy ra ách tắc hàng hóa của doanh nghiệp. Cụ thể, toàn cục đã giải quyết thủ tục hải quan cho 445 doanh nghiệp với hơn 1.900 tờ khai, kim ngạch đạt hơn 38 triệu USD.

Cục Hải quan Bình Dương thông quan hơn 38 triệu USD hàng hóa xuất nhập khẩu dịp lễ 2/9. Ảnh: Phi Vũ

Bên cạnh đó, cục còn quán triệt các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo công tác an toàn, an ninh, vệ sinh trụ sở cơ quan trong các ngày nghỉ lễ; các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày để lãnh đạo cục nắm được tình hình hoạt động, cũng như kịp thời có những chỉ đạo giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh; tất cả cán bộ công chức trong đơn vị điều nghỉ lễ an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đại diện Cục Hải quan Bình Dương cho biết, sau kỳ nghỉ lễ, toàn cục bắt tay ngay vào công việc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 được Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giao./.