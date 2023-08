Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

(TBTCO) - 8 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ước đạt hơn 18.000 tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán, bằng 74,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 14.600 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán năm và bằng 72,6% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 3.400 tỷ đồng, đạt 68% dự toán năm và bằng 85,1% so với cùng kỳ.