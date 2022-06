Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đặt quyết tâm mới, tạo động lực mới đưa thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn

Ước lũy kế đến 30/6/2022, Thái Nguyên giải ngân vốn đầu tư công được 2.892 tỷ đồng, đạt 49,5% so với số kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 34% so với số kế hoạch địa phương giao.