(TBTCO) - Sáng 13/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã đến thăm và làm việc tại cơ quan thuế, hải quan, kho bạc trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nhiều cách làm hay tại cơ quan thu trên địa bàn

Tại Cục Thuế tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Đẩu - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, tính đến 30/9/2022, thu ngân sách nhà nước (NSNN) toàn tỉnh nếu loại trừ tiền sử dụng đất thu được 6.017 tỷ đồng, đã đạt 84,3% dự toán pháp lệnh, tăng 18% cùng kỳ.

Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, cổ tức - lợi nhuận được chia và xổ số kiến thiết thu được 4.970 tỷ đồng, đạt 82,1% dự toán, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh được 2.000 tỷ đồng, đạt 83,3% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thăm Phòng công nghệ thông tin tại Cục Thuế Bình Định. Ảnh: Minh Tuấn.

Báo cáo với đoàn công tác, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định cho biết, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số; quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản…

Đáng chú ý, về thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, 9 tháng năm 2022, Cục Thuế tỉnh đã quản lý thu được 195 người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực này với số tiền 46,2 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh đã rà soát tất cả các giao dịch, quản lý được 223 đối tượng kê khai thường xuyên, có 4.780 gian hàng trên các sàn điện tử hiện nay được quản lý với doanh số khoảng 4.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tăng thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt hơn 177 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã hình thành Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp; hệ thống các bài toán nghiệp vụ, soi các khả năng vi phạm của doanh nghiệp, (DN) hạn chế đi kiểm tra tại DN. Khi xuất hiện các khoản mục vi phạm, thì cảnh báo DN, yêu cầu tự rà soát điều chỉnh, nếu không cơ quan thuế sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm. Theo đó, gần như toàn bộ các DN đã tự điều chỉnh. Năm 2020, có 66 DN tự điều chỉnh, nộp về ngân sách 79,8 tỷ đồng; năm 2021, 1491 DN tự điều chỉnh, nộp vào ngân sách 36,8 tỷ đồng; 9 tháng có 998 DN tự điều chỉnh, nộp vào ngân sách 42,6 tỷ đồng…

Đổi mới công tác quản lý, thu về ngân sách hàng trăm tỷ đồng Cục Thuế tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh chuyển đổi số; quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản…, thu về ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Báo cáo với đoàn công tác tại trụ sở của Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Cục trưởng Nguyễn Văn Đông cho biết, số thu NSNN năm 2022 giao cho đơn vị là 960 tỷ đồng (trong đó: Bình Định 905 tỷ đồng, Phú Yên 55 tỷ đồng) và Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN là 1.010 tỷ đồng.

Tính đến hết 10/10/2022, đơn vị đã thu đạt 764,02 tỷ đồng, đạt 79,6% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 75,7% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao, giảm 33,2% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân số thu NSNN 9 tháng năm 2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021 là do mặt hàng tinh quặng xuất khẩu giảm, các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón, máy móc thiết bị, nhựa đường, thép đều giảm so với năm 2021.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Ảnh: Minh Tuấn.

Từ nay đến cuối năm, Cục Hải quan tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thu NSNN; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh năm 2022 do Bộ Tài chính giao (960 tỷ đồng) và chỉ tiêu bổ sung Tổng cục Hải quan giao (1.010 tỷ đồng). Trong đó, tăng cường thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN. Triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc, xử lý, thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến nguồn thu để đưa ra các dự báo và giải pháp phù hợp; chủ động nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại địa bàn quản lý.

Tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Bình Định, Giám đốc KBNN Vũ Cao Sơn cho biết, thu NSNN đến nay đã cơ bản đạt kế hoạch. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại địa bàn đạt khá so với bình quân chung cả nước.

Về lập Báo cáo tài chính nhà nước, đến nay là năm thứ 3 thực hiện lập báo cáo, chất lượng đã được nâng lên. Về cải cách hành chính, đã lập 36 tài khoản tại các ngân hàng thương mại, 95% giao dịch thực hiện qua phương thức này. Đến nay chỉ còn số ít giao dịch bằng tiền mặt (khoảng 5% hỗ trợ cho ngư dân bằng tiền mặt).

Đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tại cuộc làm việc với các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc trên địa bàn tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bày tỏ vui mừng trước các kết quả đạt được của các đơn vị trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị cơ quan thuế, hải quan, kho bạc tập trung cao độ, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Ảnh: Minh Tuấn.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, thời gian qua, trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, chính sách tài khóa là nền tảng quan trọng, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, thời gian tới dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ nội tại nền kinh tế cũng như những bất ổn của tình hình địa chính trị thế giới, lạm phát tăng cao, áp lực từ giá nhiên nguyên vật liệu trên thế giới tăng…, sẽ tác động tới tổng thể nền kinh tế cũng như đối với ngành Tài chính, mà trực tiếp là thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuế, hải quan, kho bạc.

Do đó, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc trên địa bàn tỉnh Bình Định cần tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, làm tiền đề thực hiện nhiệm vụ trong năm tới.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tại KBNN tỉnh Bình Định. Ảnh: Minh Tuấn.

Đối với Cục Thuế tỉnh Bình Định, Bộ trưởng đánh giá, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với cách làm hiệu quả, sáng tạo, những sáng kiến trong ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu thuế của đơn vị cần được tiếp thu nghiên cứu, mở rộng thực hiện trong ngành Thuế.

Thời gian tới, Bộ trưởng lưu ý đơn vị tiếp tục tập trung vào xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro đối với thương mại điện tử; áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu, đưa ra các cảnh báo đối với trường hợp vượt ngưỡng rủi ro và đề xuất các biện pháp quản lý thuế theo rủi ro đối với hoạt động thương mại điện tử (kết hợp cơ sở dữ liệu từ hóa đơn điện tử, thương mại điện tử). Triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử để các sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn theo hình thức điện tử...

Đối với cơ quan hải quan trên địa bàn tỉnh Bình Định, Bộ trưởng đề nghị, cần tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh các giải pháp quản lý thu, chống gian lận hoàn thuế…

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đặc biệt lưu ý các cơ quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; liên tục cập nhật các phương thức quản lý mới trong quản lý thu thuế, vừa hỗ trợ cơ quan quản lý và người nộp thuế.

Bộ trưởng tin tưởng, các đơn vị thuế, hải quan, kho bạc tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, sáng tạo, đoàn kết trong triển khai nhiệm vụ, sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.