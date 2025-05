Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát quy định pháp luật các công trình xây dựng

(TBTCO) - Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật tại đơn vị, tại các công trình xây dựng.

Công văn của Bộ Xây dựng cho biết, thời gian gần đây, hoạt động thi công xây dựng công trình đã xảy ra một số sự cố mất an toàn lao động nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại hậu quả lâu dài cho gia đình người bị nạn và xã hội.

Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn xây dựng trên địa bàn. Ảnh: T.L

Thực hiện Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 18/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành, các chủ thể liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng liên quan đến an toàn trong thi công xây dựng công trình, tiếp tục thực hiện các yêu cầu tại Văn bản số 6288/BXD-KHCN ngày 12/11/2024 của Bộ Xây dựng, đồng thời thực hiện một số nội dung.

Một là, chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn xây dựng trên địa bàn. Thông qua công tác hướng dẫn, kiểm tra, nếu phát hiện những bất cập, tồn tại, hạn chế, đề nghị các địa phương chủ động đề xuất giải pháp, biện pháp khắc phục, sửa đổi, bổ sung các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn để đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Hai là, trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định về an toàn xây dựng, yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng phải có biện pháp khắc phục ngay, tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Dừng thi công xây dựng nếu phát hiện các vi phạm quy định về an toàn xây dựng dẫn đến nguy cơ cao gây mất an toàn trên công trường xây dựng.

Ba là, yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng tăng cường thực hiện các quy định, biện pháp đảm bảo an toàn xây dựng: quy định trách nhiệm đến từng bộ phận và các cá nhân quản lý, trực tiếp thi công; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành;

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật sâu rộng đến từng bộ phận và người lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật tại đơn vị, tại các công trình xây dựng.

Kết quả thực hiện báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/6/2025 qua Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn bổ sung nếu có nội dung phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 10/7/2025./.