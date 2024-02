Cà Mau: Mục tiêu thu từ du lịch đạt hơn 3.400 tỷ đồng năm 2024

(TBTCO) - Năm 2024, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu thu hút hơn 2,3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 3.480 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh phấn đấu trở thành một trong những tỉnh đóng vai trò quan trọng trong phát triển tổng thể kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tận dụng khai thác thế mạnh

Về tiềm năng du lịch, Cà Mau có vị trí địa lý là địa đầu cực Nam Tổ quốc với 3 mặt giáp biển, có tiềm năng của rừng, biển và hệ sinh thái động vật, thực vật phong phú với hơn 200 loài thủy sản của hệ sinh thái mặn, lợ, ngọt,…

Phương hướng phát triển ngành quan trọng của Cà Mau là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đặc biệt, Cà Mau sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới và vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, gắn với Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn quốc gia U Minh Hạ, vô cùng thuận lợi cho đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Ông Nguyễn Minh Luân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, “Hình ảnh và thương hiệu Cà Mau sẽ tạo thành thế và lực cho du lịch tỉnh. Vì vậy, các địa phương, cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh cần liên kết, nỗ lực mời gọi nhà đầu tư phát triển du lịch, nhất là đối với du lịch nông thôn; tạo ra sản phẩm du lịch mới, đặc sắc nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách; tăng cường xúc tiến, quảng bá gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin; nghiên cứu khắc phục khó khăn và có giải pháp, kế hoạch phát triển du lịch Cà Mau trong thời gian tới.”

Trong năm 2023, lượng khách du lịch đến Cà Mau đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 23,5% so với năm 2022, vượt 19% kế hoạch năm 2023; tổng thu đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2022, vượt 9% kế hoạch năm 2023. Trong đó, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượt khách du lịch của tỉnh đạt hơn 176.000 lượt, tăng 7,2% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tổng thu du lịch của tỉnh đạt 135,3 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ 2023.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, năm 2023, các đơn vị hoạt động du lịch đã chủ động kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phục vụ du khách; giá cả được niêm yết công khai và thực hiện đúng giá niêm yết; các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh được tăng cường, góp phần đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt trong những ngày lễ, tết năm 2023.

Định hướng năm 2024, ngành du lịch tỉnh Cà Mau phấn đấu thu hút hơn 2,3 triệu lượt khách, trong đó, có 13.000 lượt khách du lịch quốc tế; tổng thu đạt 3.480 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau và lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Mũi Cà Mau sẽ trở thành khu du lịch sinh thái quốc gia

Cà Mau đã và đang đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, các dự án phát triển khu, điểm du lịch trọng tâm của tỉnh. Song song việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 đã được phê duyệt. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, khu du lịch Mũi Cà Mau sẽ trở thành trọng điểm lớn nhất của tỉnh và là một trong những trung tâm du lịch sinh thái, trải nghiệm rừng ngập mặn đặc sắc, điểm đến quan trọng trên hành trình tham quan vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2030, khu du lịch Mũi Cà Mau đáp ứng các tiêu chí và được công nhận là Khu du lịch quốc gia.

Theo quy hoạch được lập, khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau bao trùm toàn bộ diện tích 20.100 ha, trong đó, khu trung tâm có quy mô khoảng 2.100 ha, được giới hạn từ phía Nam trục quốc lộ 1 (đường Hồ Chí Minh) ra biển Đông, rộng khoảng 1,4 km, kéo dài từ ấp Khai Long (xã Đất Mũi) đến hết diện tích Công viên văn hoá du lịch Mũi Cà Mau (khoảng 15 km).

Đặc biệt, khu vực trung tâm sẽ được tập trung phát triển, chuyên môn hoá cao nhất về du lịch, là trung tâm đón tiếp, dịch vụ, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, tập trung các tiềm năng phát triển du lịch như tài nguyên du lịch, dự án đầu tư trọng điểm, có khả năng thu hút các nhà đầu tư, đồng thời, dễ dàng kết nối với các khu, điểm du lịch trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Với tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch phát triển, dự báo quy mô dân số trung tâm khu du lịch đến năm 2030 là khoảng 14.000 người, đến năm 2050 khoảng 30.300 người. Về thu hút du khách, dự báo đến năm 2030, đạt khoảng 2,8 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 7.500 tỷ đồng; đến năm 2050, đạt khoảng 5,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng.