Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cập nhật sơ bộ thiệt hại và bồi thường do Bão số 3 và lũ lụt

(TBTCO) - Theo số liệu cập nhật đến chiều muộn ngày 10/9 từ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, ước tính số tiền chi trả bồi thường thiệt hại và hỗ trợ ban đầu do bão số 3 (Yagi), lũ lụt ở miền Bắc gây ra là là khoảng hơn 9,72 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã rà soát nhưng chưa có khách hàng nào thông báo thiệt hại.

Tính đến chiều muộn 10/9, hiện đã có 6 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có ghi nhận về các vụ tổn thất về người là khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do bão số 3 và lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc gây ra. Cập nhật con số tổng hợp tại 6 doanh nghiệp trên có 15 vụ, 15 người thương vong và số tiền ước chi trả và hỗ trợ ban đầu khoảng 9,72 tỷ đồng.

Cụ thể, tại AIA Việt Nam, cập nhật nhanh tính đến 13h30, ngày 9/9/2024, thông qua trưởng đại diện kinh doanh, văn phòng kinh doanh tại các địa bàn, AIA Việt Nam ghi nhận có 5 khách hàng đã tử vong do bão số 3 gây ra, trong đó có 4 khách hàng tại Hải Dương và 1 khách hàng tại Quảng Ninh. Tổng quyền lợi bảo hiểm của 5 khách hàng này tại AIA Việt Nam là khoảng 6,5 tỷ đồng.

Sau khi xác nhận bước đầu, AIA Việt Nam chấp thuận chi trả cho toàn bộ các khách hàng này và đang nỗ lực liên hệ với thân nhân khách hàng để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Để kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xác định thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng và quy định pháp luật.

Tại Bảo hiểm Daiichi, với thông tin thu thập được về danh sách nạn nhân, công ty xác định có 6 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lỡ ở Yên Bái. Số tiền ước tính chi trả là 2,7 tỷ đồng. Daiichi cũng đang tích cực theo dõi tình hình và thu thập thông tin về các nạn nhân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Tại Bảo hiểm Sunlife cũng ghi nhận 1 vụ do bão số 3 gây ra, với số tiền ước tính chi trả khoảng 260 triệu đồng. Tại Bảo hiểm Generali cũng ghi nhận 1 vụ do Bão số 3 với số tiền ước tính chi trả khoảng 20 triệu đồng. Tại Bảo hiểm Cathay cũng ghi nhận 1 vụ do bão số 3 với số tiền ước tính chi trả khoảng 30 triệu đồng; tuy nhiên, đây mới là số tiền công ty hỗ trợ ban đầu khi nghe tin khách hàng nằm viện, nên số tiền chi trả cụ thể tùy thuộc vào hồ sơ khách hàng nộp liên quan đến chi phí. Tại Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã ghi nhận 1 vụ do lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc gây ra, với số tiền ước tính chi trả khoảng 210 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm khác như Manulife, Prudential, Chubb, Shin han, Phú Hưng, MAP, FWD, FWDA, MB Ageas, Hanwha, Fubon cũng đã rà soát, song chưa ghi nhận khách hàng nào thông báo bị thiệt hại từ các sự kiện trên.

Lũ lụt nghiêm trọng đang khiến nhiều địa phương phía Bắc chìm trong biển nước. Ảnh: TL

Theo tìm hiểu của PV, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã chủ động vào cuộc ngay, cử cán bộ, nhân viên tới các địa bàn trọng điểm để xác định thiệt hại về người và tài sản của khách hàng tham gia bảo hiểm. Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để tiến hành hỗ trợ nhân đạo, tiến hành xác định thiệt hại để tạm ứng và chi trả bồi thường nhanh nhất cho các khách hành bị thiệt hại do Bão số 3 và lũ lụt ở miền Bắc gây ra.

Hiện tại, hoàn lưu bão số 3 đang gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc, do vậy, những con số thương vong của khách hàng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dự kiến sẽ còn tăng. Đây là tổn thất không thể bù đắp của khách hàng, đồng thời cũng là điều mà các doanh nghiệp bảo hiểm không muốn. Tuy nhiên, ghi nhận tại các doanh nghiệp bảo hiểm, lãnh đạo và cán bộ nhân viên đã và đang nỗ lực, “căng mình” để liên lạc, tiếp cập với khách hàng, người thân, hỗ trợ thủ tục, giám định và chi trả bồi thường nhanh nhất, nhằm chia sẻ rủi ro, mất mát, cùng vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống.

Số vụ tổn thất bồi thường bảo hiểm do ô tô ngập nước là rất lớn. Ảnh: TL

Trước đó, tính tới chiều ngày 10/9/2024, theo báo cáo sơ bộ từ một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, tài sản kỹ thuật và xe cơ giới cao trên thị trường, các doanh nghiệp đã tiếp nhận được 1.754 vụ tổn thất của khách hàng thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra.

Theo đó, về nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật, các doanh nghiệp bảo hiểm đã ghi nhận 684 vụ tổn thất, trong đó: Bảo Việt 220 vụ, VBI 150 vụ, PVI 134 vụ, Bảo Minh 44 vụ, ABIC 29 vụ, PJICO 107 vụ.

Về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, các doanh nghiệp ghi nhận 1.070 vụ tổn thất, trong đó: Bảo Việt 315 vụ, VBI 91 vụ, PTI 273 vụ, PJICO 219 vụ.

Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hiện tại chưa ước tính được cụ thể giá trị thiệt hại; đồng thời tiếp tục theo cập nhật về số vụ tổn thất của khách hàng, đặc biệt là trong bối cảnh hoàn lưu bão số 3 tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng, gây lũ, lụt, sạt lở trên diện rộng tại nhiều địa phương phía Bắc./.