Các đơn vị PV GAS tăng cường trao đổi thông tin

(TBTCO) - Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD), trong tháng 11/2023, các đơn vị của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo về nâng cao công tác an toàn, chuyên môn nghiệp vụ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm…, nhằm đẩy mạnh quá trình phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong và ngoài tổng công ty.

Hội thảo "An toàn tàu và xe bồn 2023" do Công ty Chế biến khí Vũng Tàu tổ chức.

Hội thảo "An toàn tàu và xe bồn 2023"

Ý thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh - an toàn trong quá trình SXKD và phối hợp cùng các nhà thầu, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức hội thảo "An toàn tàu và xe bồn 2023", nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác an toàn nói chung và công tác an toàn tàu - xe bồn nói riêng.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Diên Vượng - Phó Giám đốc KVT, chủ trì hội thảo đã khẳng định: với lưu lượng tàu và xe bồn thường xuyên cập/rời và làm hàng tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu (KCTV), việc đảm bảo an ninh - an toàn tàu và xe bồn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty. Do đó, KVT luôn sẵn sàng tiếp thu những ý kiến góp ý nhằm cải thiện hệ thống quản lý, giảm thiếu các rủi ro, sự cố tai nạn trong quá trình vận chuyển.

Tại hội thảo, các bên cũng tích cực chia sẻ, thảo luận về các vướng mắc và cùng nhau đề ra giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác giao nhận hàng hóa.

Hội thảo đã giúp công tác đảm bảo an toàn giao nhận sản phẩm lỏng bằng tàu và xe bồn tại KVT nói chung và KCTV nói riêng sẽ ngày càng an toàn - hiệu quả hơn.

Trao đổi công tác vệ sinh an toàn lao động

Vừa qua, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã phối hợp với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)". Nội dung chính là việc chia sẻ kinh nghiệm hoạt động mạng lưới ATVSV, đảm bảo an ninh - an toàn công trình dầu khí giữa hai đơn vị.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Kim Ngọc - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn KĐN, nhấn mạnh mạng lưới ATVSV là "cánh tay nối dài" của tổ chức công đoàn để kiểm tra, giám sát về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, có vai trò, trách nhiệm rất lớn khi triển khai công việc tại hiện trường. Hội thảo lần này là một hoạt động có ý nghĩa, giúp tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa hai đơn vị, giúp cho công tác phối hợp ngày càng tốt hơn.

Hai đơn vị cũng đã trao đổi tích cực, nghiêm túc về việc triển khai một cách hiệu quả các hoạt động mạng lưới ATVSV, công tác ATVSLĐ và công tác phối hợp đảo bảo an ninh - an toàn công trình dầu khí biển.

Ông Hoàng Phúc Long - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro, cho rằng hội thảo là cơ hội để đội ngũ cán bộ chuyên ngành, ATVSV của cả hai đơn vị được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu, qua đó duy trì, cải thiện và nâng cao công tác phối hợp trong thời gian tới.

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, triển khai tích cực các hoạt động của mạng lưới ATVSV, ngày 27/11/2023, tại Cà Mau, Công ty Khí Cà Mau (KCM) và KVT tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động mạng lưới ATVSV”.

Tại buổi hội thảo, các cán bộ công đoàn, thành viên thuộc mạng lưới ATVSV đã cùng trao đổi, đưa ra các ý kiến thiết thực về khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ATVSV và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hơn nữa hoạt động của mạng lưới ATVSV.

Hội thảo đã nhất trí các nội dung chính: áp dụng mô hình ASK (attitude-skill-knowledge là mô hình tiêu chuẩn để đánh giá thái độ, kỹ năng và kiến thức của ứng viên và nhân sự nội bộ) để xây dựng tiêu chí lựa chọn ATVSV; cam kết của lãnh đạo trực tiếp trong việc giải quyết kịp thời các kiến nghị; nâng cao tiếng nói của ATVSV thông qua các diễn đàn, cuộc họp, trao đổi; nâng cao văn hóa an toàn qua các chương trình: giờ vàng an toàn, xây dựng và phổ biến video tai nạn sự cố; nghiên cứu triển khai, áp dụng bộ chuẩn hành vi an toàn…

Hội thảo đầu tư xây dựng, đấu thầu năm 2023

Công ty CP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tổ chức Hội thảo đầu tư xây dựng, đấu thầu năm 2023 như một hoạt động thường niên, nhằm báo cáo tổng kết, trao đổi thảo luận về hoạt động đấu thầu của PV GAS D năm 2022 - 2023 và công tác phát triển đầu tư xây dựng cho giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2035.

Các cuộc hội thảo, trao đổi thông tin cũng góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 đơn vị của PV GAS.

Hội thảo đã nghe báo cáo tổng kết công tác đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu và lựa chọn nhà thầu năm 2022-2023. Các đơn vị cũng trình bày tham luận liên quan đến công tác đấu thầu qua mạng, việc triển khai các dự án phát triển, bổ sung nguồn khí… Các nội dung đã tập hợp để trở thành bản tổng kết khá đầy đủ và chi tiết, chỉ rõ các khó khăn, tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong các công tác này.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT, Giám đốc PV GAS D, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong công ty đang được giao nhiệm vụ tại 2 mảng công việc đầu tư xây dựng và đấu thầu.

Đối với phương hướng phát triển sắp tới, Giám đốc PV GAS D đề nghị cần liên tục đổi mới để thích ứng với tình hình kinh doanh của từng đơn vị cũng như gắn với thực tế phát triển của ngành công nghiệp khí. Bên cạnh đó, cần tiếp tục theo dõi, bám sát các cơ chế, chính sách của Nhà nước để kịp thời điều chỉnh chiến lược, phương án đầu tư xây dựng phù hợp.

Tổng kết hội thảo, ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT PV GAS D, nhấn mạnh đầu tư xây dựng là một trong những công tác then chốt giúp duy trì đà phát triển của một doanh nghiệp, từ đó đưa ra định hướng xây dựng và phát triển bền vững cho công ty./.