Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Cần Thơ vừa phát hiện, xử phạt một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố vi phạm quy định trong kinh doanh xăng dầu, với số tiền 30 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15/4/2022, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 thuộc Cục QLTT Cần Thơ phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thốt Nốt và Công an phường Thuận An TP. Cần Thơ khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với tàu dầu, biển số đăng ký CT-07914 do doanh nghiệp tư nhân N.Đ thuê đang dừng tại bến sông cạnh Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát, khu vực Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ để nhận dầu DO 0,05S-II chuyển tải từ xe ô tô xitec, biển đăng ký 65C-089.92 vận chuyển về doanh nghiệp tư nhân N.Đ.

Cần Thơ: Xử phạt doanh nghiệp vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu. Ảnh: CTV

Đoàn kiểm tra xác minh làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân N.Đ, địa chỉ: khu vực Thới An, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ về hành vi chuyển tải xăng dầu không đúng vị trí quy định, phạt tiền 30 triệu đồng./.