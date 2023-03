(TBTCO) - Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến ngày 1/3, Hà Nội có 18/31 trung tâm đăng kiểm đóng cửa. Trong đó, 17 trạm đóng cửa phục vụ điều tra và 1 trạm do yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

Hàng loạt ô tô xếp thành 2 hàng dài cả trăm mét để chờ vào làm thủ tục kiểm định.

Hà Nội có 31 đơn vị đăng kiểm với tổng 61 dây chuyền kiểm tra, trong đó có 6 trạm V, 5 trạm S và 20 trạm D. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 13 đơn vị đăng kiểm đang hoạt động. Và ở 13 trung tâm này, lượng nhân sự rất thiếu hụt, nên các trạm phải bỏ trống dây chuyền, không đạt được công suất làm việc tối đa.

Các trạm mới đóng cửa gần đây nhất là 29-25D (đường Trần Vỹ, quận Cầu Giấy) đóng cửa vào ngày 28/2 và 29-27D (đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm) đóng cửa ngày 27/2.

Trước đó, lực lượng công an đã kiểm tra Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-05V (đường Đức Giang, quận Long Biên), bắt giữ 1 nguyên giám đốc và 2 cán bộ của trung tâm. 2 trạm đăng kiểm ở huyện Gia Lâm là 29-02V (xã Phú Thị) và 29-02S (Yên Viên) cũng bị đóng cửa để điều tra. Còn ngay trong sáng 2/3, nguồn tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết qua điều tra, xác minh đơn tố giác của người dân về việc Trung tâm Đăng kiểm 29-12D có địa chỉ tại xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) đã nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện khi đăng kiểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định tạm giữ và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 9 đối tượng thuộc Trung tâm, để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Việc hàng loạt trạm đăng kiểm ở Hà Nội dừng hoạt động đã khiến dòng phương tiện dồn sang các trung tâm còn lại, dẫn đến cảnh hàng trăm ô tô xếp hàng chờ vào làm thủ tục đăng kiểm.

Dù tháng 2, tháng 3 không phải là giai đoạn cao điểm của chu kỳ kiểm định, nhưng tình trạng quá tải, xếp hàng chờ đợi từ rạng sáng vẫn xảy ra tại một số trạm.

Theo một số chủ xe, có nhiều xe đã xếp hàng từ tối ngày hôm trước, còn những người sáng nay mới đến xếp hàng thì phải đợi tớichiều mới đến lượt.

Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03V (quận Đống Đa) - trung tâm duy nhất còn hoạt động trong nội thành Hà Nội, vào sáng 1/3, ô tô xếp thành 2 hàng dài cả trăm mét để chờ vào làm thủ tục kiểm định.

Cả nước có 281 trung tâm đăng kiểm ô tô với 489 dây chuyền kiểm định. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến ngày 1/3, 59 trung tâm đã dừng hoạt động, gồm 51 trung tâm phục vụ điều tra và 8 trung trâm dừng do không đủ điều kiện vận hành.