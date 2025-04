Chi cục Hải quan khu vực XVI: Sau sáp nhập, mọi hoạt động thông suốt, hiệu quả

(TBTCO) - Ông Nguyễn Trần Hiệu - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XVI cho biết, sau khi kiện toàn mô hình tổ chức mới, từ ngày 15/3/2025 đến nay, mọi hoạt động của đơn vị diễn ra thông suốt, hiệu quả.

Tinh gọn nhưng không để gián đoạn công việc

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 15/10/2017 về tinh gọn bộ máy, ngành Hải quan đã chính thức triển khai mô hình tổ chức mới từ ngày 1/3/2025.

Ngày 5/3/2025, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 966/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan khu vực thuộc Cục Hải quan, trong đó có Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được sáp nhập với Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh và Cục Hải quan tỉnh Bình Phước với tên gọi mới là Chi cục Hải quan khu vực XVI, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2025, lấy trụ sở chính đặt tại Bình Dương.

Trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVI. Ảnh: Sơn Nam

Sau sáp nhập, Chi cục Hải quan khu vực XVI có trụ sở tại Bình Dương do ông Nguyễn Trần Hiệu - Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XVI cùng với 5 Phó Chi cục trưởng, 7 văn phòng, phòng, đội và 16 hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu.

Nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan tại 3 tỉnh, mặc dù còn một số khó khăn như địa bàn quản lý rộng, cán bộ công chức có những tâm tư nhất định, nhưng với quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo Chi cục mới đã đoàn kết thống nhất trong việc sắp xếp bộ máy, nhân sự phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban lãnh đạo Chi cục cho biết, ngay sau khi sáp nhập, ổn định tổ chức bộ máy đã tập trung chỉ đạo đến các đơn vị thuộc Chi cục tuyên truyền đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp biết và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, không để ách tắc hàng hóa cho người dân và doanh nghiệp.

Ngay trong ngày đầu tiên triển khai hoạt động với mô hình mới, đã có hơn 3.900 tờ khai hàng hóa được thông quan thông suốt, nhanh chóng, thuận lợi.

Ông Nguyễn Trần Hiệu - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XVI cho biết, từ ngày 15/3/2025 đến nay, đơn vị chưa nhận được phản hồi nào từ phía doanh nghiệp về sự gián đoạn trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Để chỉ đạo được kịp thời, sâu sát đến các đơn vị, lãnh đạo Chi cục đã phân công rõ trách nhiệm của từng lãnh đạo, cũng như việc đi sâu, đi sát hơn nữa, lãnh đạo Chi cục đã dành thời gian một tuần đi đến từng đơn vị Hải quan/Hải quan cửa khẩu để nắm bắt tình hình, chỗ ăn, chỗ nghỉ của cán bộ và có những chỉ đạo sát với tình hình thực tế.

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Chi cục Hải quan khu vực XVI trong năm 2025 và những năm tiếp theo là tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần cùng toàn ngành khẳng định vai trò của lực lượng Hải quan trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Nhiều chỉ tiêu phấn đấu

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, mục tiêu đặt ra và phấn đấu của đơn vị trong năm 2025 là toàn thể cán bộ công chức Chi cục Hải quan khu vực XVI nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Đặc biệt, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm đạt 24.525 tỷ đồng, triển khai quyết liệt các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao trong năm 2025.

Máy soi tự động hàng hóa tại Chi cục Hải quan khu vực XVI. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Theo đó, Chi cục Hải quan khu vực XVI sẽ tiếp tục chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát vào thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, không để hình thành đường dây ổ nhóm.

Cùng với đó, là những nhiệm vụ trọng yếu, gồm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp nắm bắt các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật thuế và pháp luật có liên quan giúp người khai hải quan và doanh nghiệp nâng cao tính tự giác tuân thủ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Đặc biệt, đơn vị sẽ duy trì và thực hiện tốt các Quy chế phối hợp đã ký kết với Công an tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án… nhằm ổn định an ninh chính trị, đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục triển khai theo lộ trình của Cục Hải quan về các quy trình nghiệp vụ thuộc Dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan” và triển khai thực hiện “Hệ thống điều hành tập trung hải quan - CCES”.

Thường xuyên phối hợp các sở, ban, ngành địa phương tham gia Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin, Đề án số 06 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương để thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương, triển khai Kế hoạch và Đề án tăng trưởng xanh…