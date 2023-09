Chính phủ chỉ đạo bảo đảm cung ứng điện cuối năm 2023 và năm 2024

Tại công văn nêu trên, Phó Thủ tường chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và chủ đầu tư các nhà máy điện có trách nhiệm chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị sản xuất điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 theo kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuyệt đối không được để thiếu than, thiếu khí cho sản xuất điện do các yếu tố chủ quan; tập trung khắc phục nhanh các sự cố nhà máy điện, lưới điện (nếu có).