Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh:

(TBTCO) - Năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đặt mục tiêu luôn chủ động trong việc bố trí bổ sung nguồn lực dự trữ quốc gia, đảm bảo nguồn lực tại chỗ sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, cấp bách, chất lượng hàng dự trữ quốc gia đảm bảo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Xuất cấp hàng nghìn tấn gạo hỗ trợ người dân, học sinh

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của lãnh đạo Tổng cục DTNN, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như sự quan tâm của Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành địa phương, đặc biệt với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, người lao động, đơn vị đã tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Kết quả cho thấy, để bù số lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) đã xuất cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị và xuất luân phiên đổi hàng năm 2021, Tổng cục DTNN đã giao chỉ tiêu kế hoạch DTQG năm 2022 cho Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh. Là năm đầu tiên áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu mua nhập lương thực qua mạng, quá trình thực hiện còn nhiều điểm phát sinh mới, nên đã ảnh hưởng lớn đến công tác mua nhập lương thực kế hoạch năm 2022, nhất là nhập thóc, nhưng bằng sự quyết tâm, trách nhiệm cao, đơn vị đã tổ chức thực hiện đạt 100% kế hoạch mua nhập lương thực (15.500 tấn gạo, 9.500 tấn thóc). Hàng DTQG được nhập kho, quản lý tại 7 chi cục trực thuộc trên hai tỉnh (Nghệ An và Hà Tĩnh), nhằm kịp thời đảm bảo nguồn lực DTQG tại chỗ, đáp ứng nhu cầu tại địa phương, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Cũng trong năm 2022, đơn vị đã hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho DTQG thiết bị, vật tư, bao gồm: 10.000 phao áo cứu sinh; 11 bộ máy phát điện các loại (4 bộ loại 30 KVA; 5 bộ loại 50 KVA; 2 bộ loại 136-150 KVA); 10 bộ máy khoan phá bê tông.

Thủ kho lấy mẫu để kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất cấp. Ảnh: Văn Hiên

Chia sẻ về công tác xuất cứu trợ, viện trợ, người đứng đầu Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cho hay, để phát huy vai trò của DTQG trên địa bàn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xuất cấp hàng DTQG, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong việc tiếp nhận nguồn lực DTQG phục vụ công tác an sinh - xã hội, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan và cơ quan chuyên môn của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp hàng DTQG. Lấy tinh thần phục vụ nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người dân thông qua hoạt động công vụ DTQG để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xuất cấp nguồn lực DTQG đảm bảo khẩn trương, kịp thời.

Trong năm 2022, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã xuất cấp cho nhân dân hơn 2.535 tấn gạo, trong đó xuất cấp hơn hơn 1.140 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Nghệ An cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; xuất cấp hơn 700 tấn hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng dịch Covid-19; xuất cấp gần 694 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An trong thời gian giáp hạt. Bên cạnh đó, đơn vị đã xuất cấp hơn 2.921 tấn gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An (hơn 1.609 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021 - 2022; hơn 1.312 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023).

Tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh, ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chúc mừng những thành tích của đơn vị, ghi nhận những đóng góp đối với nhân dân tỉnh Nghệ An trong năm qua. Phó Chủ tịch Bùi Thanh An mong muốn thời gian tới, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò, tác dụng của hoạt động DTQG trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nguồn lực DTQG, tham mưu cho tỉnh trong việc tiếp cận vật tư, thiết bị DTQG; tiếp tục tham mưu cho tỉnh đối với đề án trồng rừng, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Lấy tinh thần phục vụ nhân dân làm cốt lõi và xuyên suốt

Theo Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng, năm 2023, nền kinh tế Việt Nam dự báo vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, bão lũ. Nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh là rất lớn. Toàn thể cán bộ công chức Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh quyết tâm đoàn kết, đồng tâm hợp lực, vượt lên mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ vì mục tiêu: “Đoàn kết, đổi mới, giữ vững ổn định; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác cho cán bộ công chức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, đơn vị đã đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu, gồm: Chủ động trong việc bố trí bổ sung nguồn lực DTQG, đảm bảo nguồn lực tại chỗ sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, cấp bách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành DTNN; chất lượng hàng DTQG đảm bảo; quản lý tốt tài chính, tài sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động...

Điểm sáng tiêu biểu xây dựng mô hình “xanh - sạch - đẹp - thân thiện" Năm 2022, ghi nhận thành quả trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp”, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh vinh dự là 1 trong số 2 đơn vị của tỉnh Nghệ An được Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen chuyên đề vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, là điểm sáng tiêu biểu của tỉnh Nghệ An trong xây dựng mô hình cơ quan “xanh - sạch - đẹp - thân thiện”.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị bám sát sự lãnh đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN để chủ động tham mưu trong việc bố trí bổ sung nguồn lực DTQG, đảm bảo nguồn lực DTQG đối với các mặt hàng chiến lược, quan trọng tại chỗ, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, cấp bách, lấy tinh thần phục vụ nhân dân làm cốt lõi và xuyên suốt. Tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương, kịp thời tham mưu cho địa phương trong việc tiếp cận nguồn lực DTQG phục vụ nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, đảm bảo an sinh xã hội.

Đơn vị cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, tạo không khí thi đua, phong trào lao động sáng tạo trong cán bộ công chức ngay từ đầu năm, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ của đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.