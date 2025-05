(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện số 2446/BNNMT-ĐĐ ngày 26/5/2025 yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 80mm, có nơi trên 180mm; có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 23/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2254/BNNMT-ĐĐ ngày 20/5/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tập trung ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ.

Cụ thể, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, trong đó lưu ý các công trình hồ đập, đê điều, phòng, chống thiên tai; cập nhật phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình khi xảy ra mưa lũ. Sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất;