Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

(TBTCO) - Chiều ngày 2/12/2022, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Tài chính Nghệ An, tổ chức chương trình hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái và trao quà cho học sinh vùng lũ lại Nghệ An.