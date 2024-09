(TBTCO) - Sáng 8/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã thị sát và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Kiểm tra hiện trường việc khắc phục hậu quả mưa bão, cây đổ ở phố Ngô Quyền và Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nêu rõ, bão số 3 đã đi qua và để lại hậu quả nặng nề. Chủ tịch UBND thành phố dẫn chứng riêng cây xanh, theo thống kê sơ bộ đã có hơn 10.000 cây gẫy đổ.



Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo và tất cả các Phó Chủ tịch UBND thành phố theo địa bàn phụ trách đều đã xuống hiện trường để kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa bão

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện ưu tiên số 1 là nhanh chóng khôi phục giao thông. “Trong ngày hôm nay, Chủ nhật phải khôi phục hệ thống giao thông để thứ Hai người dân đi làm, sinh hoạt bình thường” - ông Trần Sỹ Thanh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thị sát và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 trên địa bàn Hoàn Kiếm.

Với những cây xanh gãy đổ, Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt lưu ý, có những cây xanh hàng trăm tuổi cần cố gắng giữ lại, trồng lại. Ông Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố để phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân; trong đó, khẩn trương khôi phục mạng lưới trung thế để phục vụ việc bơm tiêu, thoát nước…

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã nhanh chóng kiểm tra, rà soát địa bàn của mình kèm với việc có giải pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão.



Báo cáo nhanh tại hiện trường, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, đến 5h sáng 8/9, địa bàn quận có 286 cây gẫy đổ, 22 cây gẫy cành lớn. Về người: 3 người (02 nữ + 01 nam) bị thương nhẹ (vào hồi 15h ngày 06/9/2024 do cành cây si gẫy đổ tại 11 phố Chả Cá va quệt).



Về tài sản: 2 xe máy bị hư hỏng nhẹ (do cây si 11 Chả cá đổ - 15h ngày 06/9); 02 tủ điện bị bẹp; 2m rào sắt hư hỏng (do cây xanh 53 Hàng Bài đổ 14h50 ngày 07/9); bị tốc 2 mái tôn (14 Nguyễn Siêu - 16h00 ngày 07/9 và 6 Lê Phụng Hiểu - 18h20 ngày 07/9); 3 cột đèn chiếu sáng đổ (29 Hàng Cót – 20h55 ngày 07/9); Đổ 2 cột điện, 1 ô tô con bị cây đổ bẹp nóc (21h57 ngày 07/9).



Quận cũng đã vận động sơ tán 707 người (trong đó 88 người sơ tán về trường học, điểm an toàn và 620 người sơ tán về nhà người thân, quen).

Tính đến 5h00 sáng ngày 08/9/2024, toàn quận đã huy động tổng lực gần 2500 người: 18 đội xung kích cấp phường, tổng số 1969 người; Dân quân cơ động 88 người; Lực lượng Công an quận và 18 phường, BCH quân sự quận: 220 CBCS; Lực lượng ban ngành: 110 người; Cùng các lực lượng chuyên ngành khác: Cây xanh, Điện, Thoát nước, Chiếu sáng, Vệ sinh môi trường.



Công tác di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm được tập trung kiên quyết thực hiện đảm bảo an toàn. Đã giải tỏa được 2/3 số cây đổ, tập trung giải tỏa trước các cây nguy hiểm đến công trình nhà ở của nhân dân, và giải phóng các trục đường chính đảm bảo giao thông. Các cột đèn chiếu sáng, giao thông đã được khắc phục ngay.../.