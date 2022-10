Chuẩn bị sửa đổi thông tư về quản lý dự trữ ngoại hối

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 10/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

Một trong những nội dung dự kiến sửa đổi quy định về quản lý dự trữ ngoại hối là quy định về nhu cầu can thiệp thị trường và cho các yêu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước.

Nhiều quy định về quản lý dự trữ ngoại hối được đề xuất sửa đổi. Ảnh: T.L

Theo NHNN, việc sửa đổi nội dung này do khó có thể dự báo riêng nhu cầu can thiệp mua hay can thiệp bán ngoại tệ, NHNN chỉ có thể dự báo lượng ngoại tệ can thiệp ròng trên cơ sở dự báo về cán cân thanh toán quốc tế.

Một trong những nội dung sửa đổi bổ sung nữa là NHNN thực hiện can thiệp thị trường trong nước thông qua một số hình thức. Đó là mua, bán ngoại tệ với đồng Việt Nam dưới hình thức mua, bán ngoại tệ giao ngay; mua, bán ngoại tệ kỳ hạn; mua, bán quyền chọn mua, quyền chọn bán ngoại tệ hoặc các hình thức mua bán khác do Thống đốc quyết định; hoán đổi ngoại tệ với đồng Việt Nam.

Dự thảo thông tư cũng dự kiến đưa ra nội dung tiêu chuẩn lựa chọn đối tác đầu tư bao gồm: Tiêu chuẩn lựa chọn đối tác gửi ngoại tệ và vàng; đối tác phát hành chứng khoán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ; đối tác giao dịch ngoại tệ và vàng; đối tác giao dịch chứng khoán, giấy tờ có giá; đối tác lưu ký chứng khoán, giấy tờ có giá và vàng.

Một số đối tượng khác còn có đối tác thực hiện ủy thác đầu tư và đối tác thực hiện các hình thức đầu tư khác trên thị trường quốc tế theo mức xếp hạng của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm có uy tín trên thị trường quốc tế được NHNN lựa chọn để tham chiếu./.