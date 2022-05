Để bảo đảm an ninh, an toàn cho các cổ động viên Việt Nam sang Nga cổ vũ World Cup 2018, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng LB Nga tạo thuận lợi trong việc tạm trú và bảo đảm an ninh cho các cổ động viên Việt Nam.