Chung cư mini bị siết chặt, cơ hội cho các chủ đầu tư có căn hộ diện tích nhỏ?

(TBTCO) - Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam dự báo, thời gian tới, nguồn cung bị siết chặt dẫn đến giá chung cư mini tăng. Cùng với đó, những căn hộ có diện tích nhỏ trong dự án chung cư của chủ đầu tư uy tín, đã nghiệm thu đầy đủ phòng cháy chữa cháy cũng sẽ thu hút lượng quan tâm lớn.

Thị trường bất động sản liên tiếp ghi nhận những tín hiệu phục hồi. Ảnh: Kỳ Phương

Bất động sản tiếp tục phục hồi trong tháng 8

Báo cáo từ Batdongsan.com.vn cho thấy, sau đà giảm về nguồn cung và nhu cầu suốt nửa đầu năm 2023, thị trường địa ốc bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu “ấm” dần. Cụ thể, mức độ quan tâm đến bất động sản bán trên cả nước tăng 6%, lượng tin đăng bán bất động sản tăng 4% so với tháng 6.

Trong tháng 8 vừa qua, những chỉ số này tiếp tục tăng. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn phản ánh nhu cầu tìm mua bất động sản toàn quốc tăng trung bình 5% so với tháng 7, lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 2%.

Như vậy, thị trường đã có 2 tháng liên tiếp chứng kiến nhu cầu tìm kiếm và lượng tin đăng bán bất động sản đều tăng.

Đáng chú ý, trong tháng 8/2023, tại thị trường Hà Nội, đất nền là loại hình có nhu cầu tìm mua tăng cao nhất (tăng 12% so với tháng liền trước). Chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố, biệt thự Hà Nội cũng có mức độ quan tâm tăng từ 7% - 9%.

Tuy nhiên, lượt tìm kiếm đất dự án lại giảm 7% so với tháng 7, cho thấy loại hình này cần nhiều thời gian hơn để phục hồi.

Trên thị trường cho thuê, nhu cầu tìm thuê bất động sản toàn quốc trong tháng 8 tăng trung bình 9% nhưng lượt tin đăng cho thuê lại giảm 2% so với tháng liền trước.

Trong đó, nhà trọ có lượng quan tâm tăng mạnh với mức tăng 38% ở Hà Nội và 32% ở TP. Hồ Chí Minh. Đây là mùa cao điểm nhập học, tựu trường nên nhu cầu thuê trọ của sinh viên tăng cao.

Không có nhiều chuyển biến tích cực như các loại hình bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, cửa hàng cho thuê ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ghi nhận lượng quan tâm giảm từ 2% - 5% so với tháng trước.

“Một trong những vấn đề ảnh hưởng đến thị trường cho thuê cửa hàng, mặt bằng là sức mua của người tiêu dùng giảm và tình trạng khó khăn chung của nhiều cá nhân, đơn vị kinh doanh” - các chuyên gia từ batdongsan.com nhận định.

Mức độ quan tâm bất động sản tiếp tục tăng so với tháng trước. Ảnh: Batdongsan.com

Thị trường chung cư sẽ dịch chuyển như thế nào sau vụ cháy chung cư mini?

Theo Batdongsan.com.vn, 8 tháng đầu năm 2023, nhu cầu tìm thuê và mua căn hộ dưới 35 m2 tại Hà Nội tăng 11%, tại TP. Hồ Chí Minh tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Căn hộ có diện tích dưới 35 m2 thường là những căn studio trong dự án lớn hoặc căn hộ ở chung cư mini, vốn thu hút sự quan tâm của người dân do mức giá vừa túi tiền và dễ dàng thanh khoản cũng như cho thuê.

Sau vụ cháy chung cư mini đáng tiếc vừa qua, thị trường chung cư mini có nhiều ảnh hưởng. Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, cho rằng giai đoạn tiếp theo sẽ rất khó khăn đối với người kinh doanh chung cư mini cũng như người mua và thuê loại hình này vì cơ quan chức năng sẽ rà soát các dự án, không chỉ ở địa bàn Hà Nội mà trên khắp cả nước.

Động thái này sẽ khiến nhiều chủ chung cư mini phải tạm ngừng kinh doanh vì chưa tuân thủ quy định khắt khe về phòng cháy chữa cháy, họ sẽ mất nhiều thời gian, kinh phí để tu sửa, đáp ứng đủ điều kiện vận hành chung cư.

Đối với người thuê, họ có thể kết thúc hợp đồng thuê nhà và tìm chỗ mới nếu nơi ở hiện tại chưa an toàn. Tuy nhiên, số lượng căn hộ vừa túi tiền mà đáp ứng được các tiêu chí an ninh và an toàn rất ít, vì vậy giá thuê sẽ tăng lên. Đối với người mua chung cư mini, họ còn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bán cũng khó mà ở thì không có sổ đỏ và nơm nớp nỗi lo xảy ra các biến cố.

Ông Nguyễn Quốc Anh gợi ý giải pháp cho người dân đang sở hữu chung cư mini là thành lập ban quản trị chung cư (nếu chưa có) để trao đổi, yêu cầu chủ nhà bảo trì, tu sửa chung cư, đảm bảo các yếu tố vệ sinh, an toàn phòng cháy chữa cháy, trang bị đủ thiết bị phòng ngừa các tình huống khẩn cấp, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết, trong thời gian tới, nguồn cung chung cư có khả năng sẽ giảm vì các chủ đầu tư sẽ khó xin cấp giấy phép xây dựng, mở bán chung cư hơn khi công tác quản lý, rà soát về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đẩy mạnh.

Chi phí xây dựng, vận hành chung cư sẽ tăng theo thiết kế và các công tác nghiệm thu, bảo trì phù hợp quy định phòng cháy chữa cháy. Nhu cầu đối với chung cư mini có thể giảm nhưng tỷ lệ này không đáng kể, nhu cầu đối với chung cư nói chung vẫn rất lớn. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, nhu cầu vẫn cao và chi phí tăng thì giá chung cư khó có khả năng giảm.