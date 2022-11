(TBTCO) - Bộ Xây dựng đánh giá, giá nhà ở chung cư một số khu vực tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng hơn so với quý II, trong khi đó, giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ và đất nền trong quý III có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 2 - 3% so với quý trước. Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, dự án, căn hộ nhà ở thương mại với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 tại khu vực trung tâm của các đô thị đang biến mất; căn hộ có mức giá này chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm.

Giá nhà ở chung cư tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tăng

Nhận định về lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng trong quý III/2022, ông Bùi Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho hay, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 51.003 giao dịch thành công (tập trung chủ yếu tại Hải Phòng, Long An, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh), tổng lượng giao dịch bằng khoảng 73,8% so với quý II/2022 và bằng khoảng 439% so với cùng kỳ.

Bộ Xây dựng cho biết, giá nhà ở chung cư tại một số khu vực của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng. Ảnh: TN

Cụ thể, tại miền Bắc có 9.627 giao dịch; tại miền Trung có 17.425 giao dịch; tại miền Nam có 23.951 giao dịch; riêng tại tại Hà Nội có 1.508 giao dịch thành công; tại TP. Hồ Chí Minh có 2.144 giao dịch thành công.

Lượng giao dịch đất nền có 115.129 giao dịch thành công, tổng lượng giao dịch bằng khoảng 54% so với quý II/2022, trong đó: tại miền Bắc có 21.806 giao dịch; tại miền Trung có 18.789 giao dịch; tại miền Nam có 74.534 giao dịch.

Thông tin về giá nhà ở và một số loại bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, qua tổng hợp tại các địa phương cho thấy giá giao dịch căn hộ chung cư trong quý III/2022 cơ bản ổn định so với quý trước, giá nhà ở chung cư tại một số khu vực tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tăng hơn so với quý II.

Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, các dự án nhà ở thương mại có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như biến mất, mà căn hộ có mức giá này chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm như: tại Hà Nội, có dự án Rainbow Building (quận Hà Đông) giá 24 triệu đồng/m2; dự án Hanoi Homeland (quận Long Biên) giá 26 triệu đồng/m2; dự án Hà Nội Melody Residences (quận Hoàng Mai) giá khoảng 29 triệu đồng/m2. Tại TP. Hồ Chí Minh, có dự án Diyas Sky (quận Tân Bình) có giá khoảng 30 triệu đồng/m2, dự án HQC Hóc Môn (huyện Hóc Môn) có giá khoảng 21 triệu đồng/m2. Tại Đà Nẵng, có dự án The Ori Garden (quận Liên Chiểu) có giá khoảng 25 triệu đồng/m2.

Đối với căn hộ chung cư trung cấp (có mức giá khoảng 30 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2), thì sản phẩm chủ đạo trên thị trường vẫn là các căn hộ phân khúc trung cấp.

Còn đối với căn hộ cao cấp (có mức giá trên 50 triệu), Bộ Xây dựng cho biết, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh một số dự án có vị trí đặc biệt, trung tâm có mức giá quảng cáo, chào bán rất cao như: Dự án Golden Westlake (quận Tây Hồ, Hà Nội) có giá khoảng hơn 100 triệu đồng/m2; dự án Green Diamond 93 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) có giá khoảng 80 triệu đồng/m2; dự án Xi Riverview Palace (quận 2, TP. Hồ Chí Minh) có giá khoảng 150 triệu đồng/m2; dự án Feliz En Vista (quận 2, TP. Hồ Chí Minh) có giá khoảng 160 triệu đồng/m2; dự án The 6 Nature Đà Nẵng (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) có giá khoảng 100 triệu đồng/m2,…

Giá nhà ở riêng lẻ, đất nền giảm nhẹ 2 - 3%

Đối với nhà ở riêng lẻ, đất nền, Bộ Xây dựng đánh giá, nhìn chung, giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ và đất nền trong quý III có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 2 - 3% so với quý trước. Một số khu vực có mức giá giao dịch giảm nhiều trong quý như: quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, Hoài Đức (Hà Nội); quận 12, huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh); huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu); quận Sơn Trà, Liên Chiểu (Đà Nẵng); TP. Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Giá nhà ở riêng lẻ, đất nền giảm nhẹ 2 - 3%. Ảnh: TN

Bộ Xây dựng đánh giá, tại các địa phương không còn tình trạng tăng nóng, sốt cục bộ như những tháng đầu năm. Nhiều địa phương đã có các giải pháp kịp thời để kiểm tra, ngăn chặn việc chia tách, "phân lô, bán nền" tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng.

Bộ Xây dựng cho biết, một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có sai phạm trong hoạt động huy động vốn, trái phiếu, cổ phiếu đã bị xử lý gây ảnh hưởng đến thị trường và niềm tin của nhà đầu tư.

Hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được tăng cường kiểm soát; các địa phương đã kịp thời chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay, "thổi giá" gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản. Qua đó các tồn tại, bất cập của thị trường bất động sản đã từng bước được khắc phục. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn còn có nhiều khó khăn, bất cập, chưa thực sự lành mạnh, bền vững.

Theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền, căn hộ chung cư vẫn giữ ở mức cao đã được thiết lập tại thời điểm cuối quý II/2022 ảnh hưởng đến tính thanh khoản và lượng giao dịch của thị trường đặc biệt là thị trường thứ cấp.

Trong quý III/2022, các nguồn vốn bao gồm nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, cổ phiếu dành cho lĩnh vực bất động sản đều gặp khó khăn, giảm so với các quý trước./.