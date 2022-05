Chứng khoán hôm nay (27/5): VN-Index khép lại một tuần tích cực, nối dài 2 tuần tăng “bình yên”

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (27/5) tiếp tục duy trì sắc xanh, khép lại một tuần tăng tích cực và nối dài chuỗi 2 tuần tăng liên tiếp. Thanh khoản tiếp tục tăng khi VN-Index tiếp tục vượt ngưỡng kỹ thuật; trong khi đó, khối ngoại cũng quay lại mua ròng trong phiên cuối tuần.

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục phục hồi tốt cả về điểm số lẫn thanh khoản. Dù có kết thúc trái chiều trên 2 sàn chính, nhưng về cơ bản vẫn tích cực, khi độ rộng nghiêng hẳn về bên mua giúp màu xanh chiếm ưu thế trên các sàn. Tâm lý nhà đầu tư cũng cải thiện rõ rệt hơn khi dòng tiền tăng trong phiên cuối tuần.

Với việc tăng khá ở phiên cuối tuần, thị trường chứng khoán trong nước khép lại một tuần tăng điểm và nối dài chuỗi phục hồi sang tuần thứ 2 liên tiếp.

Dừng lúc đóng cửa phiên giao dịch 27/5, theo số liệu từ MBS, chỉ số VN-Index tăng +16,88 điểm (+1,33%) lên 1.285,45 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua, khi toàn sàn HOSE có 308 mã tăng, 129 mã giảm và 63 mã đứng giá. Chỉ số VN30 tăng tốt hơn nhiều với +26,18 điểm (+2%) đạt 1.335,68 điểm. Trong rổ VN30 có tới 29 cổ phiếu tăng, trong khi chỉ có 1 cổ phiếu giảm. Nhóm Midcap và Smallcap tiếp tục phục hồi với mức tăng lần lượt +1,32% và +0,82%.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ cho đà tăng của VN-Index phiên này là: FPT (+5,87%), MWG (+5,54%), GAS (+2,23%), VHM (+1,46%), ACB (+4,78%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu khác như: DGC (-4,85%), BCM (-1,21%), STB (-0,67%), BCG (-2,57%), BHN (-1,8%), …

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX và UPCoM đóng cửa trái chiều nhau. Theo đó, chỉ số HNX-Index giảm -2,12 điểm (-0,68%) xuống 311,17 điểm. Toàn sàn HNX có 123 mã tăng, 73 mã giảm và 59 mã đứng giá. Trong khi đó, chỉ số UPCoM-Index tăng +0,34 điểm (0,36%) lên 95,29 điểm. Sàn UPCoM có 211 mã tăng, 138 mã giảm và 116 mã đứng giá.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán hôm nay cao hơn so với phiên trước. Theo đó, tổng giá trị khớp lệnh trên 3 sàn đạt 17.262 tỷ đồng, tăng 13% so với phiên trước đó. Riêng thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE tăng 16%, lên 15.105 tỷ đồng so với mức 12.991 tỷ đồng ở phiên hôm qua và so với mức bình quân 12.600 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 578 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 529 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Một yếu tố hỗ trợ tích cực cho phiên giao dịch cuối tuần là hoạt động của khối ngoại. Theo đó, khối này giao dịch tích cực trở lại khi mau vào 44 triệu cổ phiếu, trị giá 1.424 tỷ đồng; trong khi bán ra 38,3 triệu cổ phiếu, trị giá 1.281 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức 5.900 cổ phiếu, trong khi, giá trị mua ròng đạt gần 144 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng trở lại 124 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 5,25 triệu cổ phiếu. Trên sàn này, lực mua của khối ngoại tập trung tại các cổ phiếu/chứng chỉ quỹ như FUEVFVND, VNM, VHM, FRT, HPG, … Ở chiều ngược lại, DGC, NKG, SAB, KBC, VRE, … là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng trở lại 17,2 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 534.200 cổ phiếu. Còn sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng trở lại 2,8 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 63.400 cổ phiếu.

Như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại một tuần tăng điểm, nối dài chuỗi 2 tuần tăng liên tiếp, sau 6 tuần giảm rất mạnh trước đó. Nhịp hồi với 7/9 phiên tăng điểm đã giúp VN-Index tăng lại 124 điểm, tương đương với mức tăng khoảng 10,7% kể từ đáy. Trong nhịp phục hồi vừa qua, mặc dù các cổ phiếu vừa và nhỏ chiếm ưu thế về mức tăng, nhưng động lực chính kéo chỉ số là các bluechips. Dù chưa chắc chắn, song thanh khoản tăng trở lại khi thị trường liên tiếp vượt các ngưỡng kỹ thuật, kích thích dòng tiền quay trở lại bắt đáy.

Theo các chuyên gia của MBS, thị trường phục hồi 2 tuần liền đã ngày càng củng cố khả năng tạo đáy ngắn hạn và đã kích thích dòng tiền quay lại bắt đáy. Thanh khoản đang tăng dần cho thấy nhu cầu chốt lời nhưng cũng là tín hiệu cho thấy dòng tiền đã tự tin vào lại thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật đang trở nên tích cực giúp nhà đầu tư có thể kỳ vọng thị trường quay lại vùng 1.297 - 1.315 điểm trong tuần tới./.