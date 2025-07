Chứng khoán tháng 7 có thể biến động mạnh với dòng tiền tiếp tục phân hóa

(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán có thể biến động mạnh trong tháng 7 và dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa để tìm đến những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực cũng như triển vọng tăng giá trong nửa cuối năm.

Tháng 7 dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa để tìm đến những cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh khả quan. Ảnh: Dũng Minh

Nhiều sự kiện quan trọng sắp được công bố

Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho biết, nối tiếp đà tăng điểm tích cực của tháng 5, VN-Index đã ghi nhận mức tăng 43,47 điểm (+3,26%) kể từ đầu tháng 6. Các cổ phiếu trụ luân phiên tăng điểm đã tạo động lực cho thị trường vượt qua vùng kháng cự mạnh 1.350 điểm để củng cố xu thế tăng giá ngắn hạn.

VN-Index thường ghi nhận tăng điểm trong tháng 7 Theo dữ liệu quá khứ, trong 10 năm gần đây, VN-Index đã ghi nhận 7 năm tăng điểm trong tháng 7. Do vậy, kỳ vọng thị trường sẽ duy trì trạng thái tích cực, VN-Index hướng lên vùng 1.400 điểm và tích lũy trước khi hướng đến vùng điểm số cao hơn. Nhà đầu tư có thể tham gia giải ngân ở những cổ phiếu xuất hiện tín hiệu tiếp diễn xu thế tăng giá hoặc bứt phá khỏi vùng nền tích lũy với khối lượng lớn.

Về thanh khoản, VFS cho rằng, giá trị giao dịch trung bình 1 phiên trong tháng 6 đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 4% so với tháng trước. Trong đó, phần lớn các phiên giao dịch ghi nhận thanh khoản thấp hơn so với mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy mặc dù lực bán không quá lớn nhưng dòng tiền cũng chỉ tham gia có chọn lọc do thiếu thông tin hỗ trợ.

Đánh giá về diễn biến nhóm ngành của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 6, VFS nhận định động lực tăng giá của thị trường chủ yếu đến từ nhóm VN30 khi tăng 3,78%. Trong tháng 6, đà dẫn dắt đã không còn phụ thuộc quá nhiều vào 2 cổ phiếu họ Vin là VIC và VHM. Thay vào đó, dòng tiền xoay trụ sang các cổ phiếu khác như TCB, CTG, MSN…

Xét theo nhóm ngành, hóa chất và dầu khí là những nhóm thu hút dòng tiền tích cực nhất khi tăng trung bình trên 5%. Trong đó, nhiều cổ phiếu ghi nhận hiệu suất vượt trội so với thị trường như OIL, PLX, PVS, DDV, PHR… tăng trên 10%. Thông tin hỗ trợ cho các nhóm này đến từ giá phân bón và dầu khí tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng luân chuyển giữa các nhóm ngân hàng, bất động sản. bán lẻ, chứng khoán…

Còn theo báo cáo chiến lược mới công bố, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect nhận định đà tăng trưởng vững chắc của thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong nửa cuối năm, được dẫn dắt bởi các chính sách định hướng tăng trưởng như đẩy mạnh đầu tư công, chính sách tài khóa mở rộng, nới lỏng pháp lý cho các dự án bất động sản, và chính sách thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Công ty chứng khoán này kỳ vọng Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay, giúp chỉ số DXY duy trì dưới ngưỡng 100.

Ở trong nước, nền tảng vĩ mô vững chắc vẫn là chỗ dựa chính cho thị trường với tăng trưởng GDP được dự báo đạt 7,3%, tăng trưởng tín dụng 16%. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết năm nay trong khoảng 14 - 15%, qua đó củng cố định giá VN-Index ở mức P/E dự phóng 13,5 lần vào cuối năm.

Phân hóa theo kết quả kinh doanh

Dự báo về thị trường chứng khoán trong tháng 7, VFS dự báo với việc chinh phục thành công kháng cự 1.350 điểm, xu thế tăng giá ngắn hạn của thị trường đã được củng cố. Tháng 7 sẽ có nhiều sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường. Đáng chú ý là việc Mỹ có thể chính thức công bố mức thuế đối ứng, cũng như bức tranh kết quả kinh doanh quý II dần được lộ diện.

Bên cạnh đó, mặc dù chỉ số DXY duy trì đà giảm nhưng tỷ giá USD/VND vẫn neo ở mức cao khiến ngân hàng nhà nước có động thái hút tiền trở lại thông qua tín phiếu sau 4 tháng tạm dừng. Do vậy, thị trường có thể biến động mạnh trong tháng 7 và dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa để tìm đến những cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh khả quan. Bên cạnh đó, áp lực bán ở vùng giá cao được đẩy mạnh, VN-Index quay lại dao động trong biên 1.310 - 1.370 điểm. Nhà đầu tư có thể giao dịch trong biên (mua ở biên dưới và chờ bán ở biên trên) cho hoạt động lướt sóng ngắn hạn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Công ty chứng khoán VPS giữ quan điểm chung về xu hướng toàn thị trường trong cả năm là tăng điểm với mốc điểm chung của cả năm có thể ít nhất là mốc 1.450 điểm. Tuy nhiên, cho dù pha tăng điểm 2 tháng liên tiếp (tháng 5 và tháng 6) khi VN-Index hồi phục mạnh từ vùng đáy tháng 4 khu vực 1.080 điểm thì khu vực kháng cự tâm lý ngắn hạn đang ở vùng 1.380 - 1.400 điểm. Điều này có nghĩa rằng thị trường chứng khoán tháng 7 sẽ là tháng biến động tăng/giảm trong biên độ, trong đó giai đoạn đầu tháng sẽ là tăng điểm là xu hướng chính trước khi thị trường có thể có pha "tạm nghỉ", tích luỹ trước khi bước vào giai đoạn tích cực hơn ở các tháng cuối năm. Dòng tiền sẽ tập trung vào các cổ phiếu lớn với các nhóm ngành có kết quả kinh doanh khả quan.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt nhận định trong ngắn hạn thị trường vẫn duy trì trạng thái phân hóa và chỉ đẩy giá cục bộ ở những cổ phiếu riêng lẻ. Do vậy, nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh tích cực và thu hút được dòng tiền để tham gia giải ngân, đặc biệt là những cổ phiếu chưa tăng nhiều trong thời gian vừa qua để có được tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận hợp lý. Trong đó, một số nhóm cổ phiếu có tiềm năng như nhóm ngân hàng: Triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh quý II đến từ việc tín dụng tăng trưởng khả quan, cùng với nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp khả quan trong bối cảnh lãi suất cho vay duy trì ổn định ở mức thấp.

Đối với nhóm xây dựng, doanh thu trung bình có thể tăng trưởng 2 chữ số so với cùng kỳ nhờ động lực từ việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cũng như một số dự án trọng điểm như đường cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành./.