Chứng khoán hôm nay (7/6): VN-Index lội ngược dòng ngoạn mục, thanh khoản cao nhất 17 phiên

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (7/6) đã có một phiên lội ngược dòng thành công và không kém phần ngoạn mục. Chỉ số VN-Index chịu sức ép giảm tới gần -30 điểm trong phiên sáng, nhưng dòng tiền quay lại vào phiên chiều đã giúp chỉ số lấy lại sắc xanh và đóng cửa tăng nhẹ.

Thị trường chứng khoán hôm nay có thêm một phiên tăng điểm nhưng hơi “chóng vánh”. Trên thực tế, VN-Index đã chỉ số chính có màu xanh duy nhất, trong khi các chỉ số khác đều giảm. Trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” tiếp diễn khi đã có thời điểm chỉ số VN-Index bị ép giảm gần 30 điểm trong phiên sáng. Tuy vậy, việc chỉ số giảm sâu đã kích thích dòng tiền lớn quay trở lại, nhờ đó thị trường đã có 1 phiên ngược dòng thành công.

Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +1,34 điểm (+0,1%) lên 1.291,35 điểm. Do thị trường ghi nhận phiên “xanh vỏ, đỏ lòng” nên độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, khi toàn thị trường có 149 mã tăng, 309 mã giảm và 51 mã đứng giá. Trong khi đó, chỉ số VN30 đóng cửa giảm -2,67 điểm (-0,2%) còn 1.324,37 điểm. Ở rổ VN30 có 12 cổ phiếu tăng, trong khi có 17 cổ phiếu giảm và 1 mã đứng giá. Trong khi nhóm midcap tiếp tục giảm -0,1% thì nhóm smallcap tăng +0,1%.

Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: MBS.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ chỉ số VN-Index trong phiên này là: VCB (+1,63%), FPT (+2,3%), PLX (+4,01%), POW (+6,88%), BCM (+3,03%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu khác như: VHM (-1,15%), BID (-1,75%), VIC (-0,64%), TPB (-3,58%), EIB (-3,02%), …

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính đều đóng cửa trong sắc đỏ, song mức giảm không lớn. Theo đó, HNX-Index giảm -2,66 điểm (-0,87%) xuống 304,15 điểm. Toàn sàn HNX có 60 mã tăng, 148 mã giảm và 38 mã đứng giá. Chỉ số UPCoM-Index cũng giảm -0,21 điểm (-0,22%) xuống 93,69 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục tăng so với phiên trước, tổng giá trị khớp lệnh đạt 20.017 tỷ đồng, tăng 7,8%. Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE tăng +7,6% lên 16.460 tỷ đồng – đây là mức thanh khoản cao nhất trong 17 phiên. Mức thanh khoản hôm nay cao hơn so với mức 15.299 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 13.500 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 626 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 526 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại giao dịch vẫn khá tích cực khi mua vào 49,4 triệu cổ phiếu, trị giá 1.887 tỷ đồng, trong khi bán ra 40,5 triệu cổ phiếu, trị giá 1.635 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức 9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 251,6 tỷ đồng. Lực mua tập trung tại các cổ phiếu/chứng chỉ quỹ như FUEVFVND, PNJ, MSN, HPG, BSR … Ở chiều ngược lại, GAS, DXG, VHM, REE, DCM … là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Dòng tiền bắt đáy cuối phiên giúp VN-Index lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: TL.

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng 160 tỷ đồng (gấp 2,9 lần phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng là 5,8 triệu cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng trở lại 24,7 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là gần 1,2 triệu cổ phiếu. Trên sàn UPCoM, khối ngoại tiếp tục mua ròng 68 tỷ đồng, giảm 64% so với phiên trước, tương ứng khối lượng mua ròng là 2 triệu cổ phiếu.

Đánh giá về phiên giao dịch hôm nay, chuyên gia của MBS cho rằng, độ rộng thị trường tiếp tục ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” nhưng dòng tiền vẫn bị hút vào các nhóm cổ phiếu nổi bật như: sản xuất điện, dầu khí, dệt may, thủy sản, bảo hiểm, cảng biển, … Thống kê cho thấy, đây là phiên có mức thanh khoản khớp lệnh cao nhất trong vòng 17 phiên vừa qua. Việc thị trường bị ép về sát ngưỡng hỗ trợ 1.260 điểm đã kích thích dòng tiền lớn vào bắt đáy.

“Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã tạo một cây nến rút chân kèm thanh khoản đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 là tín hiệu cho thấy có nhiều khả năng chỉ số này đã có nhịp lùi để tạo đà vượt ngưỡng cản tâm lý 1.300 điểm trong các phiên sắp tới. Nhà đầu tư có thể cơ cấu danh mục theo các nhóm cổ phiếu đang có sức hút dòng tiền vừa kể trên” – chuyên gia của MBS cho hay.

Thị trường vẫn trong trạng thái giằng co khi thiếu đi những thông tin đủ mạnh và tâm lý chưa thực sự phục hồi. Tuy nhiên, điểm tích cực khi nhìn vào biên độ điều chỉnh hôm nay cho thấy, dòng tiền vẫn luôn sẵn sàng bắt đáy khi có giá hợp lý. Dòng tiền có thể không quan tâm nhiều vào điểm số, mà chú trọng nhiều vào các cổ phiếu cụ thể, có triển vọng kinh doanh tốt, nhưng giá đang chiết khấu hợp lý. Thanh khoản hôm nay tăng tốt dù chưa khẳng định được điều gì, nhưng cũng là dấu hiệu có thể sẽ cởi mở hơn sau nhiều phiên giằng co, kìm thanh khoản. Thị trường trong nước đang hé lộ kỳ vọng sẽ có sự cải thiện trong ngắn hạn, bởi dòng tiền bị kích thích vào sau phiên hôm nay./.