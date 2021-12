Chứng khoán phái sinh: Hợp đồng tương lai giảm điểm khi vị thế Bán gia tăng

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai đóng cửa phiên cuối tuần trong sắc đỏ trên thị trường chứng khoán phái sinh cuối tuần qua. Mức giảm của các hợp đồng không quá lớn, tương tự mức giảm của chỉ số cơ sở. Trong khi đó, thanh khoản thị trường phái sinh tăng trở lại ở mức khá tốt.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên cuối tuần qua, các hợp đồng tương lai đều đóng cửa giảm điểm, nhưng có sự phân hóa. Nguyên nhân giảm chủ yếu xuất phát từ áp lực bán trên thị trường cơ sở khiến bên Short gia tăng vị thế. Theo đó, các hợp đồng tương lai giảm từ -3,0 điểm đến -15,5 điểm; trong khi chỉ số cơ sở giảm -10,15 điểm.

Bên Short chiếm ưu thế kéo theo mức giảm -11,5 điểm của hợp đồng tháng 12. Hợp đồng này đóng cửa tại ngưỡng 1.520,5 điểm, chênh lệch dương +1 điểm so với cơ sở. Các hợp đồng tương lai còn lại đều giảm điểm và vẫn ghi nhận chênh lệch âm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh cải thiện trở lại với mức tăng đáng kể. Thanh khoản tăng trong một ngày mà các hợp đồng dao động với biên độ lớn và sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường cơ sở. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 158.614 hợp đồng. Khối lượng hợp đồng mở giảm, về mức 32.482 hợp đồng.

Trên đồ thị 5 phút, hợp đồng VN30F2112 đang hình thành đường xu hướng giảm. Theo các chuyên gia SSI Research, để mở vị thế Long trở lại, các nhà giao dịch nên chờ VN30F2112 chinh phục thành công đường xu hướng kể trên hoặc vượt vùng kháng cự 1.524 - 1.526 điểm. Trong khi đó, nếu hợp đồng hiệu chỉnh trở lại từ đường xu hướng giảm, các vị thế Short nên được ưu tiên. Hợp đồng tháng 12 sẽ đáo hạn tuần này vào ngày 16/12/2021.

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN30.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index giảm điểm trở lại trong ngày cuối tuần do diễn biến thận trọng của VIC. Chỉ số kết phiên giảm -0,66%, về ngưỡng 1.519,46 điểm. Khối lượng giao dịch cải thiện trở lại so với phiên gần nhất, tuy nhiên nhìn chung vẫn nằm ở mức thấp nếu so với mức bình quân 20 phiên.

Dù điều chỉnh giảm nhẹ nhưng chỉ số VN30 vẫn đang nằm trong giai đoạn hồi phục từ vùng hỗ trợ mạnh. Để thật sự quay trở lại xu hướng tăng, chỉ số VN30 cần thêm một phiên tăng điểm tốt với khối lượng giao dịch tăng lên vượt đường trung bình 50 ngày./.