Chứng khoán tuần tới: Cần thêm thời gian để cân bằng, vốn ngoại là lực đỡ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán tuần tới (14/11 - 18/11) dự báo vẫn chịu sức ép bán ra từ khối nội và sẽ cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng. Chỉ số VN-Index sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ gần nhất là 940 - 950 điểm và dòng vốn ngoại sẽ là lực đỡ quan trọng cho thị trường trong tuần tới.

VN-Index vẫn cần xác định lại đáy ngắn hạn

Thị trường chứng khoán tuần qua tiếp tục trải qua một tuần giao dịch kém tích cực do nhiều cổ phiếu bất động sản tiếp tục bị bán giải chấp với khối lượng lớn. Chỉ số VN-Index xuyên thủng mức đáy 958 điểm và lùi về mức sâu nhất là 947,2 điểm (mức thấp nhất kể từ đầu năm).

Điểm tích cực là trong bối cảnh nhà đầu tư cá nhân trong nước bán mạnh, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị đạt 4.123 tỷ đồng. Điều tương tự diễn ra khi khối ngoại mua ròng 352 tỷ đồng (tăng hơn 16 lần so với tuần trước) trên sàn HNX và tăng 311% giá trị mua ròng trên sàn UPCoM, đạt 78 tỷ đồng.

Thị trường chỉ phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần nhờ lực mua vào mạnh của khối ngoại sau thông tin lạm phát của Mỹ tích cực hơn kỳ vọng. Chỉ số VN-index phục hồi nhẹ và chốt tuần tại mức 954,5 điểm (-4,3% so với cuối tuần trước). Trong khi đó, cả hai chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index cũng lần lượt lùi về mức 189,8 điểm (-7,2% so với cuối tuần trước) và 68,6 điểm (-7,6% so với cuối tuần trước.

Nhận định thị trường chứng khoán tuần tới (14 – 18/11), ông Đinh Quang Hinh – Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường VNDIRECT cho rằng, số liệu CPI tháng 10 tại Mỹ tăng thấp hơn so với dự báo là một thông tin tích cực đối với thị trường tài chính toàn cầu. Dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản rủi ro trong bối cảnh lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và chỉ số Dollar-Index hạ nhiệt. Điều này cũng được thể hiện thông qua động thái mua ròng mạnh của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch vừa qua và phần nào đỡ lại lực bán tháo, margin call của nhà đầu tư nội.

Nhìn về phía trong nước, ông Đinh Quang Hinh cho rằng, tâm lý khối nội vẫn tương đối yếu trong bối cảnh một số doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn thanh khoản ngắn hạn. Do đó, sức ép bán ra từ khối nội vẫn tương đối lớn trong tuần tới, đặc biệt là trước và sau phiên đáo hạn phái sinh ngày thứ 5 (17/11). “Chỉ số VN-Index sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ gần nhất là 940 - 950 điểm và dòng vốn ngoại sẽ là lực đỡ quan trọng cho thị trường trong tuần tới” – chuyên gia của VNDIRECT dự báo.

Dự báo về xu hướng của VN-Index, các chuyên gia của SSI Research cũng cho rằng, sau phiên cuối tuần qua, nhiều khả năng chỉ số sẽ cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng. Vùng kháng cự gần trên chỉ số VN-Index là vùng 960 – 975 điểm, trong khi hỗ trợ gần là 950 – 935 điểm. Để xác nhận tạo đáy ngắn hạn, chỉ số VN-Index cần phải hoàn tất các mẫu hình kỹ thuật xác nhận, bao gồm mẫu hình 2 đáy hay mẫu hình vai đầu vai ngược.

Còn theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), nhịp hồi phục nhẹ của VN-Index quanh ngưỡng 950 điểm đang tạo tín hiệu tích cực lên tâm lý nhà đầu tư. VN-Index có thể tiếp tục vận động tích lũy quanh ngưỡng này trong các phiên giao dịch tới.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo, thị trường vẫn sẽ có thiên hướng giảm điểm trong phiên đầu tuần để kiểm tra tín hiệu hỗ trợ quanh 950 điểm của VN-Index và 930 điểm của VN30-Index.

Lọc cổ phiếu tốt cho tầm nhìn 1 – 2 năm

Giới chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán vẫn chưa thực sự tìm lại được xu hướng tăng trung hạn. Thị trường nhìn chung vẫn chịu áp lực về thanh khoản dòng tiền trong nền kinh tế, nhất là áp lực từ tỷ giá, lãi suất và niềm tin của nhà đầu tư chưa trở lại. Tuy vậy, các chuyên gia kỳ vọng, trong diễn biến giảm của lạm phát Mỹ và sự hồi phục đang diễn ra trên thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ giúp tâm lý nhà đầu tư cải thiện hơn.

Nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh, tránh bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Minh họa.

Hiện mức P/E của VN-Index đã về dưới 10 lần, thấp nhất kể từ năm 2012, phản ánh tâm lý thị trường đang bi quan quá mức. Định giá của nhiều cổ phiếu doanh nghiệp lớn đã rơi xuống mức 0,7-0,8 lần P/B (giá/giá trị sổ sách).

Ông Đinh Quang Hinh cho rằng, nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh, tránh hoảng loạn và bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá ở thời điểm hiện tại. Hiện mức P/E của VN-Index đã về dưới 10 lần, thấp nhất kể từ năm 2012, phản ánh tâm lý thị trường đang bi quan quá mức. Định giá của nhiều cổ phiếu doanh nghiệp lớn đã rơi xuống mức 0,7-0,8 lần P/B (giá/giá trị sổ sách). Trong khi đó, bức tranh kết quả kinh doanh quý III/2022 và dự báo quý IV/2022 của các doanh nghiệp niêm yết lại không quá tệ như những diễn biến trên thị trường chứng khoán gần đây. Có thể thấy, nội tại của nền kinh tế Việt Nam vẫn tương đối ổn định trong khi đa phần doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động kinh doanh tích cực (trừ một số nhóm doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng).

Do vậy, chuyên gia của VNDIRECT kỳ vọng thị trường sẽ phân hóa lớn và có những dòng cổ phiếu tạo đáy trước. Nhà đầu tư cần thật sự bình tĩnh để soi xét và đánh giá khách quan về danh mục đầu tư của mình. Cổ phiếu của những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, dòng tiền kinh doanh ổn định và triển vọng kinh doanh tích cực trong những quý tới thì hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ chờ thị trường phục hồi.

“Chúng tôi đánh giá thời điểm này rất phù hợp với những nhà đầu tư dài hạn. Với tầm nhìn dài hạn, những nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu cơ bản tốt có thể mang về mức lợi nhuận rất hấp dẫn trong vòng 1 - 2 năm tới. Tất nhiên, để đạt được mục tiêu đó thì nhà đầu tư cần chuẩn bị nguồn tiền đầu tư ổn định, không bị rút ra trước hạn cũng như hạn chế tối đa sử dụng tiền vay (đòn bẩy) để có thể chủ động trước mọi tình huống khó lường và giảm thiểu rủi ro” – ông Đinh Quang Hinh khuyến nghị./.