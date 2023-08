Chung tay xây dựng 200 căn nhà ở doanh trại cho chiến sỹ công an các xã khó khăn

(TBTCO) - Tập đoàn Geleximco - công ty cổ phần (Geleximco) và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp triển khai xây dựng 200 nhà ở doanh trại tiền chế dành tặng cho chiến sỹ công an tại các xã, thị trấn khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão và sạt lở đất thời gian qua thuộc một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ.

Đại diện ABBANK cho biết, quyết định triển khai dự án xây dựng 200 nhà ở doanh trại tiền chế dành tặng cho chiến sỹ công an các xã khó khăn tại miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ được ban hành trong buổi gặp gỡ giữa Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an, Tập đoàn Geleximco và ABBANK ngày 7/8/2023 vừa qua.

Ban lãnh đạo ABBANK và Tập đoàn Geleximco trao biểu trưng xây dựng 200 căn nhà ở doanh trại cho chiến sỹ công an các xã khó khăn. Ảnh: CTV

Nỗi lo sạt lở luôn thường trực trong suy nghĩ của người dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Nam Trung Bộ vào mỗi mùa mưa lũ. Năm 2023, mùa mưa lũ tháng 6 và tháng 7 vừa qua đã gây ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến thiệt hại nặng về người và tài sản, gián đoạn những tuyến đường huyết mạch nối liền các tỉnh/thành.

Là lực lượng nòng cốt thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh và đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân, trong khoảng thời gian vừa qua, các chiến sỹ công an tại cấp huyện, xã tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm nhằm bảo vệ tốt cả hai phòng tuyến nhân dân và an ninh khu vực.

Thấu hiểu những khó khăn mà lực lượng công an đang đối mặt, đặc biệt là lực lượng công an tại các xã, huyện thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Nghệ An, Bến Tre - những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng nặng của thiên tai vừa qua, Geleximco cùng ABBANK đã đề xuất và được Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an chấp thuận dự án xây dựng 200 nhà ở doanh trại tiền chế dành tặng cho chiến sỹ công an các xã, thị trấn nơi đây.

Những ngôi nhà này sẽ được triển khai xây dựng ngay từ tháng 8/2023 và hoàn thành vào tháng 12/2023, là lời cam kết của Geleximco và ABBANK nói riêng, cũng như của các doanh nghiệp và nhân dân nói chung về việc luôn sát cánh cùng Bộ Công an và các chiến sỹ công an trong hành trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn xã hội, an ninh cho cuộc sống của người dân./.