CNG Việt Nam (CNG) tiếp tục bị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt và truy thu thuế gần 1,4 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần CNG Việt Nam (mã ck: CNG) đã bị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt và truy thu tổng số tiền 1,397 tỷ đồng, do đã có hành vi vi phạm hành chính về thuế.

Ảnh tư liệu

Ngày 29/12, CNG Việt Nam đã có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin liên quan đến việc bị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Công ty cổ phần CNG Việt Nam có địa chỉ số 475 Nguyễn An Ninh, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mã số thuế 3500800828. Ngành nghề kinh doanh: bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan… Ông Vũ Văn Thực là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CNG Việt Nam.

Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, CNG Việt Nam đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Tổng số tiền mà CNG Việt Nam phải nộp là 1.397.577.048 đồng, trong đó, tiền phạt sai khai thuế thu nhập doanh nghiệp là 976.985.004 đồng và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 420.592.044 đồng.

Đáng chú ý, như TBTCVN thông tin, cách đây không lâu (ngày 10/12), CNG Việt Nam cũng bị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt và truy thu gần 270 triệu đồng với lỗi vi phạm tương tự.

Báo cáo tài chính quý III/2023 của CNG Việt Nam cho thấy, doanh thu gộp ở mức 785,2 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn kỳ này cũng ghi nhận mức giảm 29% còn 713,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý III đạt 2,4 tỷ đồng, tăng 14% so với kỳ trước. Chi phí lãi vay ở mức 1,1 tỷ đồng, giảm 21% so với kỳ trước ở mức 1,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 23% lên 6,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ không đáng kể còn hơn 28 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2023, CNG Việt Nam lãi trước thuế 37,6 tỷ đồng, sau thuế 29,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 52% và 66% so với kỳ trước.

Phía CNG Việt Nam cho biết, nguyên nhân do chi phí hoạt động giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, CNG Việt Nam ghi nhận doanh thu gộp đạt 2.366,1 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính gần 9 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước (5,1 tỷ đồng).

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2023, CNG Việt Nam báo lãi 83,7 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Sau thuế, CNG Việt Nam thu về 66,5 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 của CNG Việt Nam, tính đến hết ngày 30/9/2023, CNG Việt Nam đã thực hiện 78% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2023 là 106,8 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CNG Việt Nam ở mức gần 1.200 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với đầu năm; trữ tiền ghi nhận 394,1 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 9% lên hơn 515,5 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 19% lên 75,3 tỷ đồng; tổng nợ phải trả là 637,4 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm (trong đó, vay và nợ thuê tài chính ở mức 53,4 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm).