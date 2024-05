Có tân chủ tịch, Hội đồng quản trị Eximbank sẽ được cơ cấu ra sao?

Các chỉ tiêu quan trọng khác của EIB cũng được kỳ vọng tăng trưởng như: tổng tài sản dự kiến đạt 223.500 tỷ đồng, tăng 11% so với 2023; dư nợ cấp tín dụng đạt 161.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với 2023; huy động vốn đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với 2023; nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng kiểm soát ở mức 1,8%.