Masan đạt 18.855 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2024

(TBTCO) - Báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý I/2024 của Tập đoàn Masan (mã ck: MSN) cho thấy, doanh thu hợp nhất của MSN tăng trưởng nhẹ, ở mức 18.855 tỷ đồng. Đồng thời, MSN cũng vừa hoàn tất huy động vốn cổ phần 250 triệu USD từ Bain Capital vào ngày 22/4.

Trong năm 2024, Tập đoàn Masan đặt kế hoạch doanh thu từ 84.000 đến 90.000 tỷ đồng (tăng trưởng từ 7% đến 15%), lợi nhuận sau thuế dự kiến từ 2.250 - 4.020 tỷ đồng (tăng trưởng từ 15,4% đến 106,2%).

Trong quý I/2024, mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi của Masan ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 69,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Masan Consumer Holdings đạt doanh thu tăng 7,4% so với quý I/2023 và mang lại biên lợi nhuận gộp 45,9% trong quý I/2024, tăng 400 điểm, trong khi biên EBITDA ghi nhận 25,3%.

WinCommerce đạt doanh thu thuần tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn mạng lưới cửa hàng đạt mức tăng trưởng 5,7% so với quý I/2023 về doanh số bán hàng like for like.

Ngoài ra, EBITDA của công ty đã tăng 3,6x so với năm trước, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp được cải thiện và tăng trưởng LFL. Doanh thu của Masan MEATLife tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên EBITDA cũng được cải thiện lên 6,9% so với 1,7% trong quý I/2023, mang lại EBIT dương cho MML.

Song song đó, Masan đã hoàn tất thành công huy động vốn cổ phần 250 triệu USD từ Bain Capital vào ngày 22/4. Khoản đầu tư này sẽ tăng cường nguồn lực tài chính của Masan, nâng cao tính thanh khoản của công ty với lượng tiền mặt tăng thêm 6.228 tỷ đồng và nợ ròng /EBITDA ước tính (Pro-forma) giảm về mức 3,7x.

Kết thúc quý I/2024, doanh thu hợp nhất của MSN tăng trưởng nhẹ ở mức 18.855 tỷ đồng, lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số tăng gấp đôi so với của quý IV/2023.

Trong đó, mảng kinh doanh tiêu dùng và Techcombank đều đạt mức tăng trưởng EBITDA lần lượt là 31,7% và 27,9%.

The CrownX (TCX), nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp của Masan, hợp nhất MCH và WCM, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 6,4%, lên mức 14.152 tỷ đồng trong quý I/2024, so với mức 13.300 tỷ đồng trong quý I/2023.

Nhờ sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của MCH và WCM lấy lại đà tăng trưởng LFL. EBITDA hợp nhất của TCX đạt 1.950 tỷ đồng trong quý I/2024, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu của Masan MEATLife (MML) cũng tăng lên 1.720 tỷ đồng, tăng 7,5% so với 1.600 tỷ đồng trong quý I/2023. Biên lợi nhuận gộp của MML tăng từ 11,7% lên 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Những tích cực này giúp biên EBITDA của MML tăng đáng kể, từ mức 1,7% trong quý I/2023 lên mức 7,2% trong quý I/2024.

Bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức, biên EBITDA của Phúc Long (PLH) vẫn ổn định ở mức 15,8% trong quý I/2024 nhờ vào nỗ lực tái cấu trúc các ki-ốt hoạt động kém hiệu quả trong WCM, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty.

Kết quả kinh doanh của Masan High-Tech Materials (MHT) tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nhu cầu khách hàng toàn cầu suy yếu. Tuy nhiên, hoạt động nổ mìn đã được mở lại vào cuối quý I/2024, cho thấy khả năng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới của MHT.

MHT sẽ tiếp tục bán lượng đồng tồn kho với giá trị thị trường tính đến ngày 31/3/2024 là 90 triệu USD.

Techcombank, công ty liên kết của Masan, đóng góp 1.229 tỷ đồng vào EBITDA trong quý I/2024, tương ứng mức tăng trưởng 27,9% so với cùng kỳ năm trước.