CNG Việt Nam bị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt và truy thu gần 270 triệu đồng

Tại ngày 30/9/2023, tổng cộng tài sản của CNG Việt Nam ở mức gần 1.200 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với đầu năm; trữ tiền ghi nhận 394,1 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 9% lên hơn 515,5 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 19% lên 75,3 tỷ đồng; tổng nợ phải trả là 637,4 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm (trong đó, vay và nợ thuê tài chính ở mức 53,4 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm).