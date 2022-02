Theo số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 16/2, chỉ số giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 1/2022 đã tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 5,4% vào tháng 12 và cao hơn rất nhiều so với mức tăng 0,7% của tháng 1/2021. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 3/1992, khi chỉ số này đạt mức 7,1%.