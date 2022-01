Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt 66.362 tỷ đồng

(TBTCO) - Cục Hải quan Hải Phòng đã nỗ lực vượt bậc, thu ngân sách đạt 66.362 tỷ đồng, đạt 118,5% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 109,7% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Hải quan Hải Phòng diễn ra chiều 6/1/2022, năm 2021, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch Covid-19, đơn vị đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, đơn vị đã triển khai các biện pháp thông quan điện tử, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, qua đó tiếp nhận, xử lý 2,18 triệu tờ khai hải quan cho 25.653 doanh nghiệp với tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 105 tỷ USD, tăng 25,1% so với năm 2021.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân trao Huân chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn T.Bình.

Về thu ngân sách nhà nước, kết thúc năm 2021, Cục Hải quan Hải Phòng thu đạt 66.362 tỷ đồng, đạt 118,5% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 109,7% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, tăng 11.694 tỷ đồng (tương ứng 21,4%) so với năm 2020 (54.669 tỷ đồng).

Trong đó, khu vực Hải Phòng thu được 57.861 tỷ đồng, đạt 116,9% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 110,2% so với chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, đạt 109,2% chỉ tiêu UBND TP. Hải Phòng giao phấn đấu, tăng 10.136 tỷ đồng (tương ứng 21,2%) so với năm 2020.

Khu vực 3 tỉnh ngoài địa bàn Hải Phòng (gồm Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình) thu được 8.501 tỷ đồng, bằng 130,8% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 106,3% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, tăng 1.557 tỷ đồng (tương ứng 22,4%) so với năm 2020.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đã biểu dương thành tích của Cục Hải quan Hải Phòng trong năm qua và đề nghị đơn vị trong năm 2022 tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc cho hay, tiếp nối những thành tích, kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2021, bước sang năm 2022, đơn vị sẽ nỗ lực và quyết tâm hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo TP. Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình giao; giữ vững truyền thống luôn là một trong những đơn vị đi đầu của ngành Hải quan.

Ngay từ đầu năm, đơn vị sẽ tập trung thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19; xây dựng, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu và chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách của năm 2022 là 66.630 tỷ đồng; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.../.