Cục Hải quan Long An thu ngân sách đạt hơn 12% chỉ tiêu phấn đấu

(TBTCO) - Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19, Cục Hải quan Long An đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, với số thu nộp ngân sách đạt hơn 5.289 tỷ đồng, vượt 43,7% so chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao và vượt 12,5% chỉ tiêu phấn đấu bổ sung, tăng 49% so với cùng kỳ, tạo đà bước vào năm 2022.

Thực hiện hiệu quả mục tiêu kép

Trao đổi với phóng viên TBTCO, ngày 11/1/2022, Cục trưởng Cục Hải quan Long An Nguyễn Ngọc Huân cho biết, năm 2021 là năm hoạt động xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn của dịch Covid-19. Số ca F0 tăng cao tại các khu công nghiệp khiến nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Long An, Tiền Giang, Bến Tre gặp khó trong sản xuất kinh doanh, thậm chí nhiều DN buộc phải đóng cửa sản xuất.

Trong bối cảnh nêu trên, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và chính quyền địa phương, đơn vị triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo công tác quản lý hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho DN; tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính…

Với nhiều giải pháp ứng phó linh hoạt nên năm 2021, "dòng chảy" hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) tại các cửa khẩu trên địa bàn do Cục Hải quan Long An quản lý được duy trì đều đặn, không bị tắc nghẽn.

Kết quả, Cục Hải quan Long An làm thủ tục thông quan hàng hóa với tổng kim ngạch XNK đạt 17,05 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,53 tỷ USD, tăng 1%, kim ngạch nhập khẩu đạt 7,52 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch chịu thuế đạt 2,2 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm năm trước là một trong những nguyên nhân góp phần tăng thu ngân sách tại Cục Hải quan Long An trong năm 2021.

Ông Nguyễn Ngọc Huân cho biết thêm, trong khó khăn đơn vị đã đạt số thu ngân sách đạt hơn 5.289,8 tỷ đồng, vượt 53,3% so với chỉ tiêu được giao, vượt 43,7% so chỉ tiêu phấn đấu do Tổng Cục Hải quan giao và vượt 12,5% chỉ tiêu phấn đấu bổ sung, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2020.

Cán bộ Hải quan Long An hỗ trợ DN hoàn thành thủ tục XNK qua phương thức điện tử. Ảnh: Nguyễn Tuấn

“Nguyên nhân số thu tăng cao trong năm 2021 là số lượng DN vãng lai đến làm thủ tục hải quan tăng mạnh chiếm 50,8% và đóng góp số thu lớn khi nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ các dự án điện gió, dầu cọ làm nguyên liệu sản xuất, dây đồng, sản phẩm từ dầu mỏ (nhựa đường, xăng dầu)... với 1.500 tỷ đồng, chiếm 28% tổng thu ngân sách. Điều này cho thấy các chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho DN của Cục Hải quan Long An đã tạo niềm tin cho DN” - ông Nguyễn Ngọc Huân khẳng định.

Đồng thời với việc đạt số thu ngân sách vượt chỉ tiêu phấn đấu lần 2 của Tổng cục Hải quan, năm 2021, Cục Hải quan Long An cũng đã hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ thuế được giao theo Quyết định số 912/QĐ-TCHQ nhờ đó tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng nợ thuế quá hạn của đơn vị chỉ còn 4,76 tỷ đồng, giảm 40% so với thời điểm 31/12/2020.

Tập trung vào nhiệm vụ thu ngân sách ngày từ đầu năm

Đề cập đến tình hình của năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Huân chia sẻ, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp với những biến chủng mới sẽ tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và kết quả thu ngân sách của đơn vị. Do đó, đơn vị sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là đơn vị tập trung vào nhiệm vụ thu ngân sách ngày từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao năm 2022 ở mức cao nhất.

“Ngay sau khi Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu năm 2022 là 4.700 tỷ đồng, chúng tôi đã triển khai nhiệm vụ thu cho các chi cục trực thuộc và đưa ra các giải pháp, trong đó chú trọng việc hỗ trợ DN để nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện tối đa cho DN có hoạt động XNK. Cục quán triệt đến toàn thể công chức trong việc nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan gắn liền với nâng cao hiệu quả quản lý trong thi hành công vụ, tiếp nhận giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phản ánh của DN” - ông Nguyễn Ngọc Huân đề cập đến giải pháp của năm 2022.

Cùng với việc tạo thuận lợi cho DN XNK, lãnh đạo Cục Hải quan Long An cho biết, đơn vị cũng chú trọng đến công tác chống thất thu thuế, kiểm tra sau thông quan, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận. Trong đó, đơn vị tập trung về xuất xứ, giá, mã số hàng hóa…; kiểm soát chặt chẽ và phát hiện ngăn chặn kịp việc vận chuyển hàng hóa trái phép, thẩm lậu vào nội địa, hàng hóa vi phạm nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Để chống gian lận, đơn vị giám sát chặt chẽ hàng hóa thuộc đối tượng vận chuyển độc lập, hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế, hàng quá cảnh qua biên giới; tăng cường công tác giám sát quản lý đối với các DN thực hiện loại hình gia công, chế xuất, sản xuất xuất khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng hàng hóa miễn thuế không đúng mục đích qua đó góp phần tăng thu ngân sách.