Đánh giá kỹ biến động kinh tế, có giải pháp điều hành thu ngân sách kịp thời

(TBTCO) - Với nhận định năm 2025, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách. Trước bối cảnh đó, Cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tổ chức theo dõi sát sao các biến động kinh tế trong nước và thế giới, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp kịp thời trong việc điều hành thu ngân sách.

Công chức Đội Thuế Đống Đa (Hà Nội) hướng dẫn thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Ảnh minh họa

Rà soát, phân loại nguồn thu tổ chức thu chặt chẽ

Tại cuộc họp giao ban tháng 3/2025 của Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, đây là giai đoạn bản lề quan trọng để tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025. Điều này đặt ra yêu cầu cao về tính chủ động, sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị, từng công chức thuế trong toàn ngành. Theo đó, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành cần tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao “Với tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động, cơ quan thuế các cấp đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển bền vững và hiện thực hóa các mục tiêu cải cách ngành Thuế trong tiến trình phát triển nền tài chính quốc gia hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới” - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành.

Nhiệm vụ ưu tiên được người đứng đầu ngành Thuế giao là theo dõi và phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, tác động đến thu ngân sách. Tổ chức theo dõi sát sao các biến động kinh tế trong nước và thế giới, đặc biệt là các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ để đánh giá tác động đến công tác thu ngân sách.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc phân tích, đánh giá thường xuyên sẽ giúp các đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp kịp thời trong việc điều hành thu ngân sách. Bên cạnh đó, tập trung triển khai rà soát nguồn thu, phân loại người nộp thuế theo ngành nghề, địa bàn và nhóm đối tượng để tổ chức thu ngân sách nhà nước. Mặt khác, triển khai các chương trình hỗ trợ tuân thủ tự nguyện, hoàn thuế nhanh; tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc áp dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin khai báo thuế.

Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo thêm, toàn ngành tăng cường công tác chống thất thu thuế, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chuyên đề chống thất thu, đặc biệt là đối với các hoạt động như chuyển giá, các lĩnh vực, các nhóm người nộp thuế có rủi ro cao. Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục hoàn thiện sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế theo thông lệ quốc tế, nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu hội nhập quốc tế; đẩy nhanh tiến độ ban hành các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu và các vấn đề mới trong quản lý thuế quốc tế.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành Thuế yêu cầu toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp; chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí góp phần phổ biến chính sách pháp luật thuế một cách sâu rộng.

Mạnh mẽ chống thất thu ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Theo báo cáo của Cục Thuế, lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách toàn ngành thực hiện đạt 668.313 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán, bằng 136,3% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, có 13/19 khoản thu đạt trên 30% dự toán; có 16/19 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tính theo địa phương, có 40/63 địa phương có số thu đạt khá trên 30% dự toán; 8/63 địa phương đạt dưới 26% dự toán. Trong đó, có 56/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2024; 7/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm 2024. Còn tính theo chi cục thuế khu vực, có 17/20 chi cục thuế khu vực có tiến độ thực hiện đạt khá trên 30% so với dự toán; 19/20 chi cục thuế khu vực có tăng trưởng thu so cùng kỳ năm 2024.

Tư vấn giải pháp để cơ quan thuế hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn Thuế Trọng Tín cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế đối diện với nhiều khó khăn, thách thức và khó lường, việc tăng cường hiệu quả quản lý thuế trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Chuyên gia chỉ ra một giải pháp quản lý thuế hiệu quả là cần tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình thu thập, xử lý dữ liệu và phân tích rủi ro, đồng thời tăng cường tính minh bạch và tuân thủ từ phía người nộp thuế. Đối với các ngành và lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế, cần triển khai các biện pháp chống thất thu thuế mạnh mẽ và toàn diện. Điều này bao gồm việc tăng cường thanh tra, kiểm tra các giao dịch có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế, đặc biệt là trong các lĩnh vực như bất động sản, thương mại điện tử, và các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Ngoài ra, ngành Thuế cần ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cơ quan thuế phát hiện sớm các hành vi trốn thuế tinh vi và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, việc tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin và đấu tranh chống trốn thuế cũng đóng vai trò quan trọng./.