Cục Hải quan Long An thu ngân sách quý I/2022 thấp hơn cùng kỳ năm trước

Hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong quý I/2022 chậm phục hồi do dịch Covid-19 kéo dài trong năm 2021, khiến cho công tác thu ngân sách của Cục Hải quan Long An gặp khó khăn, số thu mới đạt hơn 911 tỷ đồng, bằng hơn 19% chỉ tiêu dự toán được giao năm 2022.

Đại diện Cục Hải quan Long An cho biết, trong quý I/2022, đơn vị vẫn đảm bảo thực hiện hoạt động thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, do hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có phần trầm lắng so với năm 2021 đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của đơn vị.

Cụ thể, trong quý I/2022, đơn vị đã làm thủ tục thông quan hàng hóa cho 1.338 DN, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, 511 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 38% tổng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan (giảm 2,5%); 837 doanh nghiệp trong nước, chiếm 62% tổng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan (giảm 4,6%).

Cục Hải quan Long An thu ngân sách mới đạt hơn 911 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Mặc dù tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu được làm thủ tục trong quý I/2022 đạt 4,2 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch hàng chịu thuế chỉ đạt hơn 321 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ. Chính vì vậy, quý I/2022, số thu của đơn vị mới đạt 911,1 tỷ đồng, bằng 19,4% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 18,2% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đại diện Cục Hải quan Long An cho hay, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách gắn với tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong đó, đơn vị giám sát, đôn đốc cán bộ công chức trong quá trình tác nghiệp đảm bảo tuân thủ nghiêm thời hạn giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và tuyên ngôn phục vụ khách hàng, không yêu cầu người khai hải quan bổ sung hồ sơ nhiều lần và cung cấp giấy tờ ngoài quy định, công khai đầy đủ, kịp thời các quy định có liên quan đến thủ tục hải quan để doanh nghiệp biết; kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, các vướng mắc cho người khai hải quan.

Duy trì, theo dõi hộp thư góp ý, cập nhật bổ sung số điện thoại đường dây nóng, niêm yết công khai các văn bản pháp luật tại nơi làm thủ tục; thực hiện triển khai công tác hỗ trợ giải đáp vướng mắc trên website, thông qua cổng thông tin điện tử. Củng cố và kiện toàn các tổ tuyên truyền, tổ tư vấn hải quan - doanh nghiệp từ cấp cục đến chi cục kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phát sinh, thông quan hàng hóa để doanh nghiệp đưa vào sản xuất, kinh doanh, tăng thu cho ngân sách…/.