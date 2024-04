Cục Thuế Bắc Giang thu ngân sách quý I đạt 33% dự toán

Báo cáo của Cục Thuế Bắc Giang cho thấy, quý I/2024, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương nộp đạt 17,9% dự toán pháp lệnh và dự toán UBND tỉnh giao, bằng 61,1% so với cùng kỳ thực hiện; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp đạt 68,2% dự toán pháp lệnh và dự toán UBND tỉnh giao, bằng 141,2% so với cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp đạt 89,9% dự toán pháp lệnh, bằng 84,2% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 112,5% so với cùng kỳ thực hiện; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp đạt 28,8% dự toán pháp lệnh và dự toán UBND tỉnh giao, bằng 85,8% so với cùng kỳ thực hiện…