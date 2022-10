(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm/2022, số thu ngân sách của Cục Thuế Bình Dương đạt hơn 32.964 tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán và gần bằng số thu cùng kỳ năm trước. Theo nhận định của Cục Thuế Bình Dương, với những nỗ lực và tiến độ như hiện nay, kỳ vọng thu ngân sách năm 2022 sẽ đạt và vượt dự toán.

Phục hồi nhanh sau đại dịch

Đánh giá kết quả hoạt động và kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 9 tháng năm 2022 của Cục Thuế Bình Dương cho thấy, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do từng là "điểm nóng" của đại dịch Covid-19, nhưng toàn cục thuế đã tiếp tục nỗ lực và gặt hái nhiều thành quả trên các lĩnh vực. Riêng về kết quả thu ngân sách, do tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp đã phục hồi nhanh, có bước phát triển mạnh, đã giúp cho số NSNN của Bình Dương đạt ở mức khá cao so với dự toán.

Theo đó, bên cạnh yếu tố phát sinh nguồn thu tăng "đột biến” từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thì ngay sau đợt dịch đầu năm, một số ngành hàng sản xuất, gia công chế biến, xuất khẩu da giày, may mặc, gỗ, ô tô, điện tử đã có nhiều đơn hàng xuất khẩu lớn. Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng mạnh, qua đó đóng góp những khoản thuế phát sinh tạm nộp khá cao vào NSNN.

Một góc trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Ảnh: Gia Cư

Theo phân tích của Cục Thuế Bình Dương, ngoại trừ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước ở địa phương, doanh nghiệp nhà nước trung ương do ảnh hưởng của dịch bệnh và chính sách quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 75% phải nộp trong năm, số thu thuế TNDN không có nhiều biến động so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh của Bình Dương lại có số thu khá cao cho NSNN.

Báo cáo của Cục Thuế Bình Dương cho thấy, lũy kế thu 9 tháng năm 2022 toàn cục thuế thực hiện được 32.964,3 tỷ đồng, đạt 80,4% so dự toán được giao và bằng 99,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, các khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường… đều có mức tăng thu khá cao. Riêng khoản thu từ tiền sử dụng đất được cho là có số thu đột biến, khi lũy kế thu 9 tháng thu đạt 3.716,9 tỷ đồng, đạt 148,7% so dự toán và tăng 68,3% so với cùng kỳ. Nguồn thu này đạt cao do có nhiều phát sinh (một số doanh nghiệp nộp một lần lớn). Số thu từ chuyển nhượng bất động sản cũng tăng do tình hình chuyển nhượng bất động sản hồi đầu năm có sự sôi động trở lại.

Đánh giá kết quả thu NSNN trong 9 tháng năm 2022, lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương cho biết, bên cạnh những yếu tố tích cực trên, thời gian qua có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan thuế và cả hệ thống chính trị địa phương. Đặc biệt, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực thi các chính sách, pháp luật thuế và nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.

Khai thác triệt để nguồn thu

Đề cập đến giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương Lê Thành Quý cho biết, để phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt kết quả cao nhất, ngay từ đầu quý IV/2022, ban lãnh đạo cục thuế và các chi cục thuế đã họp triển khai phương án nhằm khai thác triệt để các nguồn thu vào ngân sách.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, các chi cục thuế tăng cường theo dõi sát diễn biến tình hình thu ngân sách hàng tháng, quý để tham mưu chỉ đạo, kịp thời điều chỉnh những bất cập phát sinh. Cùng với đó, các đơn vị phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng được giao nhiệm vụ, tích cực hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với trường hợp phải cưỡng chế. “Tiếp tục công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn lên báo, đài, trang web cơ quan thuế, góp phần giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; phấn đấu thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu thu nợ đọng thuế theo quy định” - đại diện Cục Thuế Bình Dương chia sẻ.

Tuyên truyền, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp Trong 9 tháng, Cục Thuế Bình Dương tổ chức 4 hội nghị đối thoại doanh nghiệp; 8 hội nghị tập huấn doanh nghiệp; nhận và xử lý xong 480 lượt văn bản gửi từ mạng internet; thẩm định thông báo phát hành hóa đơn 368 trường hợp. Sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế qua việc giải quyết thủ tục hành chính thuế luôn duy trì ở mức cao.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương, trong quý IV/2022, Cục Thuế Bình Dương sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đặc biệt là công tác thanh tra giá chuyển nhượng bất động sản; tăng cường công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng, tài nguyên khoáng sản và chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nhằm góp phần tăng thu cho NSNN. Bên cạnh đó, cục thuế tập trung chỉ đạo rà soát, kiểm tra đưa vào quản lý chặt chẽ, đầy đủ người nộp thuế thuộc diện phải kê khai, nộp thuế; lập bộ thuế kịp thời đối với các hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh mới... Công tác quản lý đối tượng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành.

Việc đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến các chính sách thuế mới, các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế; thực hiện đối thoại với người nộp thuế để kịp thời giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện pháp luật thuế cũng sẽ được Cục Thuế Bình Dương coi trọng thực hiện trong những tháng cuối năm.